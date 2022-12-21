-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

شقيقة ميسي تلفت الأنظار في ظهور نادر (صور)

جواهر الشروق
  • 253
  • 0
شقيقة ميسي تلفت الأنظار في ظهور نادر (صور)
مواقع التواصل
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفقة شقيقته ماريا سول

تداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورا لشقيقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التي لفتت الأنظار في ظهور نادر خلال مونديال قطر.

ونشرت ماريا سول، رسالة لأخيها ليونيل عبر ستوري حسابها على إنستغرام عقب تحقيق الأرجنتين لقبها العالمي الثالث في بطولة كأس العالم بكرة القدم بعد فوزها بركلات الترجيح 4-2 في مباراة ماراثونية مع فرنسا في المباراة النهائية، الأحد 18 ديسمبر، على ملعب لوسيل بقطر.

وقالت شقيقة ميسي: “بعد الكثير من المعاناة ، حدث ذلك. هذا هو المثال الحقيقي على أن المثابرة تؤدي إلى النجاح. لقد حجز الله هذه (كأس العالم) لك ولا يمكن أن تكون بأي طريقة أخرى. استمتع بالكأس ، بطل العالم نحبك”.

وماريا سول، الشقيقة الصغرى لميسي، تبلغ من العمر 29 عاماً، وهي الفتاة الوحيدة بين 3 ذكور، رودريغو وماتياس وليونيل، حسب تقرير سابق يعود للعام 2021 نشرته صحيفة يلي ستار البريطانية.

تحظى بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تملك أزيد من 300 ألف متابع على إنستغرام، وأكثر من 45 ألف متابع على تويتر.

وبحسب التقرير فإن ماريا سول تشتغل في مجال تصميم الأزياء، وتحديدا ملابس البحر، وهي قليلة الظهور عبر وسائل الإعلام، ولكنها ظهرت إلى جانب أخيها في عدة مناسبات.

مقالات ذات صلة
حملات تمشيط واسعة تستهدف بؤر الجريمة وطنيّا

حملات تمشيط واسعة تستهدف بؤر الجريمة وطنيّا

وزارة المالية تطرح مشروع قانون جديد للمحاسبة العمومية

وزارة المالية تطرح مشروع قانون جديد للمحاسبة العمومية

“جومانة” الفرنسية لتجنيد “الحراقة” في داعش

“جومانة” الفرنسية لتجنيد “الحراقة” في داعش

سايحي يتعهد يتوفير الحماية القانونية لأطباء التخذير

سايحي يتعهد يتوفير الحماية القانونية لأطباء التخذير

“تجاوزات في تجديد عقود أساتذة بوهران”

“تجاوزات في تجديد عقود أساتذة بوهران”

بيت المراهق والشباب المتوحد.. خطوة لتحقيق الاستقلالية والاندماج

بيت المراهق والشباب المتوحد.. خطوة لتحقيق الاستقلالية والاندماج

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد