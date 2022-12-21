شقيقة ميسي تلفت الأنظار في ظهور نادر (صور)

تداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورا لشقيقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التي لفتت الأنظار في ظهور نادر خلال مونديال قطر.

ونشرت ماريا سول، رسالة لأخيها ليونيل عبر ستوري حسابها على إنستغرام عقب تحقيق الأرجنتين لقبها العالمي الثالث في بطولة كأس العالم بكرة القدم بعد فوزها بركلات الترجيح 4-2 في مباراة ماراثونية مع فرنسا في المباراة النهائية، الأحد 18 ديسمبر، على ملعب لوسيل بقطر.

وقالت شقيقة ميسي: “بعد الكثير من المعاناة ، حدث ذلك. هذا هو المثال الحقيقي على أن المثابرة تؤدي إلى النجاح. لقد حجز الله هذه (كأس العالم) لك ولا يمكن أن تكون بأي طريقة أخرى. استمتع بالكأس ، بطل العالم نحبك”.

وماريا سول، الشقيقة الصغرى لميسي، تبلغ من العمر 29 عاماً، وهي الفتاة الوحيدة بين 3 ذكور، رودريغو وماتياس وليونيل، حسب تقرير سابق يعود للعام 2021 نشرته صحيفة يلي ستار البريطانية.

تحظى بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تملك أزيد من 300 ألف متابع على إنستغرام، وأكثر من 45 ألف متابع على تويتر.

وبحسب التقرير فإن ماريا سول تشتغل في مجال تصميم الأزياء، وتحديدا ملابس البحر، وهي قليلة الظهور عبر وسائل الإعلام، ولكنها ظهرت إلى جانب أخيها في عدة مناسبات.