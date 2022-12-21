شقيقة ميسي تلفت الأنظار في ظهور نادر (صور)
تداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورا لشقيقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التي لفتت الأنظار في ظهور نادر خلال مونديال قطر.
ونشرت ماريا سول، رسالة لأخيها ليونيل عبر ستوري حسابها على إنستغرام عقب تحقيق الأرجنتين لقبها العالمي الثالث في بطولة كأس العالم بكرة القدم بعد فوزها بركلات الترجيح 4-2 في مباراة ماراثونية مع فرنسا في المباراة النهائية، الأحد 18 ديسمبر، على ملعب لوسيل بقطر.
وقالت شقيقة ميسي: “بعد الكثير من المعاناة ، حدث ذلك. هذا هو المثال الحقيقي على أن المثابرة تؤدي إلى النجاح. لقد حجز الله هذه (كأس العالم) لك ولا يمكن أن تكون بأي طريقة أخرى. استمتع بالكأس ، بطل العالم نحبك”.
Maria Messi (Messi’s sister):
After much suffering, it happened. This is the true example that persistence leads to success. God has reserved this (the World Cup) for you and it couldn’t be any other way. Enjoy the cup, world champion
We love you and love you to death ❤️🥺 pic.twitter.com/UyO12P0RdE
— Messi Media (@LeoMessiMedia) December 20, 2022
وماريا سول، الشقيقة الصغرى لميسي، تبلغ من العمر 29 عاماً، وهي الفتاة الوحيدة بين 3 ذكور، رودريغو وماتياس وليونيل، حسب تقرير سابق يعود للعام 2021 نشرته صحيفة يلي ستار البريطانية.
🚨 𝗧𝗵𝗲 𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘 𝗼𝗳 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜𝘀 – The Family of The World Champion. 😍👪🇦🇷
To all the ones unaware about Messi’s family, here we go ⬇️
Messi has :
— 1x Mom
— 1x Dad
— 2x Brothers
— 1x Sister
— 1x Wife
— 3x Sons
And So Many Nephews & Nieces..
— AZR (@AzrOrganization) December 19, 2022
تحظى بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تملك أزيد من 300 ألف متابع على إنستغرام، وأكثر من 45 ألف متابع على تويتر.
وبحسب التقرير فإن ماريا سول تشتغل في مجال تصميم الأزياء، وتحديدا ملابس البحر، وهي قليلة الظهور عبر وسائل الإعلام، ولكنها ظهرت إلى جانب أخيها في عدة مناسبات.