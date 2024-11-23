شقيقة نمور تلتحق بالمنتخب الوطني.. وداعمون لإيمان خليف

نزل ضيفا على "الشروق" بيراف يؤكد..

نزل مصطفى بيراف، رئيس اللجان الأولمبية الأفريقية وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، ضيفا على قناة “الشروق”، حيث تحدث عن عديد الأمور التي تخص الرياضة الجزائرية، وخاصة عن المؤامرة التي تتعرض لها الرياضية إيمان خليف، كما كشف عن اختيار شقيقة كيليا نمور الالتحاق بشقيقتها والدفاع عن الألوان الوطنية مستقبلا كما تحدث عن ترشح وليد صادي لعضوية الكاف، وقضية اتحاد العاصمة وعلاقته بالرئيس المدير العام للشروق الراحل علي فضيل رحمة الله عليه.

كشف مصطفى بيراف، عن اقتراب التحاق الشقيقة الصغرى للبطلة كيليا نمور بالمنتخب الجزائري. وقال على بودكاست “Offside” الذي يقدمه الزميل، ياسين معلومي، على قناة “الشروق”: “ننتظر تألق نمور في لوس أنجلوس (2028)، ولا ننسى أن كيليا لديها شقيقة عمرها 14 عامًا، تمتلك نفس القوة ونفس الكفاءة، وإن شاء الله سيكون هنالك ميداليتان في الأولمبياد المقبلة في رياضة الجمباز للجزائر”.

صادي سيفوز بعضوية “الكاف”… والقوانين واضحة في قضية اتحاد العاصمة

كما أكد بيراف أن مسؤولي الجمباز في الجزائر في تواصل مباشر مع والدي شقيقة كيليا من أجل ضمها للمنتخب الجزائري، وتابع: “نحن في تواصل مع والدها ووالدتها، وستلتحق بالمنتخب الجزائري وستفوز بميدالية، هي تمتلك إمكانات كبيرة ولديها القدرة على حصد ميدالية (أولمبية) المسؤولون يقومون بكل شيء، وحتى رئيس الجمهورية يتابع بدقة مثل هذه التفاصيل، من أجل رفع العلم الجزائري في المحافل الدولية”.

وبعد تأكيد مرافقته للبطلة كيليا نمور من أجل حصد ميداليات أخرى في النسخ المقبلة من الأولمبياد، جدّد بيراف دعمه الكامل للملاكمة إيمان خليف، صاحبة ذهبية وزن 66 كغ في باريس 2024، بسبب الحملة التي تعرضت لها خلال المنافسات، وقال: “خليف بنت جزائرية وطنية “فحلة”، والجزائر وقفت معها وخاصة رئيس الجمهورية، بعض الأطراف لا تبحث عن إيمان خليف بل تبحث عن الجزائر لاستهدافها”. وتابع: “الحملة بدأت منذ فترة، عندما تم إقصاء إيمان من لعب نهائي البطولة العالمية.. بعدها حصلت على ترخيص للمشاركة في التصفيات المؤهلة للأولمبياد ونجحت في التأهل، وفي باريس كانت في الواجهة، ونجحت في حصد ميدالية ذهبية”.

وفي سياق آخر تحدث بيراف عن ترشح وزير الرياضة الجديد، وليد صادي، لعضوية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قائلا:” كل أحد يساعد بمسؤوليته لمساعدة صادي للفوز بعضوية المكتب التنفيذي بالكاف… ومتأكد من أنه سيكون في هذا المنصب في انتخابات شهر مارس القادم”، كما عرج أيضا عن قضية اتحاد العاصمة ونهضة بركان وقضية الخريطة الوهمية، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع قوانين اللجنة الأولمبية الدولية، والقضية في يد المحكمة الرياضية للفصل فيها.

كما كشف بيراف في ذات اللقاء أن علاقة وطيدة كانت تربطه بالرئيس المدير العام الراحل الأستاذ علي فضيل رحمة الله عليه:” لما دخلت مقر الشروق ذرفت الدموع لأني تذكرت صديقي وأخي الأستاذ علي رحمة الله عليه، لقد ساعدني في الأوقات الصعبة، لما تم تجريدي من منزلي وسيارتي ساندني وساعدني ومنح لي سيارة،لا أستطيع أن أنسى أو أنكر ما قام به”.