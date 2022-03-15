شقيق بلايلي ينضمّ إلى المولودية

انتدبت إدارة نادي مولودية الجزائر مساء الثلاثاء، اللاعب فارس بلايلي شقيق متوسط ميدان هجوم المنتخب الوطني يوسف بلايلي.

وأمضى فارس بلايلي – البالغ من العمر 19 سنة – عقدا يرتدي بِموجبه زيّ “العميد” لِمدّة ثلاثة مواسم.

وينشط فارس بلايلي في الخطّ الأمامي، بِالضّبط في مركز جناح أيسر. وكان قد أجرى في الأيّام القليلة الماضية سلسلة من التجارب في نادي المولودية، قبل توقيع العقد.

وسيلعب فارس بلايلي مع أواسط المولودية العاصمية، في انتظار ترقيته إلى فئة الأكابر لاحقا.

وكان فارس بلايلي قبل ذلك، يُمثّل ألوان نادي مولودية وهران لِفئة الأواسط.