شقيق وكيل أعمال اللاعبين المتوفي رايولا وكيلا جديدا لاسماعيل بن ناصر

لحسم وجهته القادمة بعد الانسداد الذي عرفته المفاوضات مع الميلان

تعاقد نجم المنتخب الوطني، إسماعيل بن ناصر، مع وكيل أعمال جديد للتفاوض مع إدارة فريقه أي سي ميلان على تجديد عقده الذي ينتهي في جوان 2024.

كشف موقع توتو ميركاتو الإيطالي عن تعاقد الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، مع وكيل أعمال جديد وهو باولو رايولا، شقيق وكيل الأعمال الشهير المتوفى إينزو رايولا، للإشراف على المفاوضات مع إدارة الميلان التي تسعى إلى إقناع متوسط ميدانها المتألق، بن ناصر، على تمديد عقده لفترة إضافية.

وكان لاعب الميلان قد أنهى عقده مع وكيل أعماله السابق، موسى سيسوكو، الذي تولى في الفترة الماضية تسيير مسيرته الكروية، وأشرف على مفاوضات تحويله قبل ثلاث سنوات من نادي إمبولي إلى العملاق أي سي ميلان.

ويريد بن ناصر بهذه الخطوة حسم وجهته القادمة سواء من خلال الاتفاق مع باولو مالديني على تجديد عقده مع نادي أي سي ميلان، بعد أن عرفت المفاوضات مع وكيل أعماله السابق بعض الصعوبات، أو الانتقال إلى فريق جديد لخوض تجربة أخرى، خاصة أن الكثير من الأندية الأوروبية الكبيرة تترصد خطواته لخطفه من بطل إيطاليا، أبرزها متصدر الدوري الانجليزي الممتاز نادي أرسنال الذي ندم كثيرا على بيعه في سنة 2017 إلى إمبولي بمقابل جد بخس يقدر بـ500 ألف أورو، علما أن قيمته السوقية الآن تعدت مائة أضعاف هذا الثمن بأكثر من 50 مليون أورو.

يشار إلى أن بن ناصر يوجد في عطلة حاليا بسبب توقف المنافسات المحلية والأوروبية في فترة كأس العالم التي تجرى فعالياتها بقطر، وهي البطولة التي تشهد غياب الخضر بعد إخفاقهم الكبير في تحقيق التأهل في تصفيات المونديال. وكان نجم المنتخب الفرنسي وزميله في الميلان، تيو هيرنوندير، تحسّر على غياب بن ناصر عن مونديال قطر واعتبره خسارة كبيرة للبطولة.