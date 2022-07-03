“شكارة” بـ 15 مليارا تتبختر في طريقها إلى الرئيس الجديد للفاف!

قال رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي، الأحد، إنه هيئته تُخطّط لِتقديم دعم معنوي مُعتبر لِاتحادات الكرة المُنتشرة عبر أرجاء إفريقيا.

وأوضح باتريس موتسيبي أن “الكاف” تدرس مُخطّط منح كل اتحاد كرة إفريقي، غلافا ماليا قيمته مليون دولار (نحو 14.6 مليار سنتيم) سنويا.

وأضاف في بيان نشرته “الكاف”، الأحد، أن الدّعم المالي المذكور يذهب إلى تطوير كرة القدم، وتشجيع المواهب الشابّة للعبة.

وعن مصدر هذه الأموال الضّخمة، قال موتسيبي إن هيئته تعتزم إطلاق منافسة جديدة بِاسم “الرابطة الممتازة”، تُشارك فيها صفوة أندية القارّة السّمراء انطلاقا من أوت 2023. وأضاف أن عدّة شركات كبرى أبدت استعدادها لِتمويل البطولة (السبونسور)، ما يمنح “الكاف” هامشا من الأرباح، تُوزّع جزءا منها على اتحادات الكرة عبر إفريقيا.

والأكيد أن جهيد زفيزف وعبد الحكيم سرار، قد أُحيطا علما بِهذا “الإغراء”، قبيل انتخابات رئاسة “الفاف” الخميس المقبل.