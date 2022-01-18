شكاوى الخبازين حول الأسعار.. أول رد فعل من وزير التجارة

أكد وزير التجارة، كمال رزيق، على إرادة السلطات العمومية للتكفل بكل انشغالات الخبازين، مبرزا دور الحوار المتواصل مع كل الشركاء قصد التجسيد التدريجي لكل المطالب المعبر عنها.

وجاء هذا خلال إشراف رزيق، الإثنين، على اجتماع تنسيقي في إطار المشاورات المتعلقة بالتكفل بانشغالات الخبازين، حسبما افاد به بيان للوزارة.

وحسب ذات المصدر، تم هذا الاجتماع بحضور ممثلين عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين والجمعية الوطنية للتجار والحرفيين و كذا عن مختلف الدوائر الوزارية المعنية بهذا الملف (التجارة، الداخلية، المالية، العمل، الصناعة، الفلاحة، البيئة).

وفي هذا الإطار ثمن الوزير هذه المشاورات “التي تدخل في اطار الحوار المتواصل مع كل الشركاء قصد التجسيد التدريجي لكل المطالب المعبر عنها من طرف ممثلي الخبازين و ذلك حسب الأولويات و وفقا لرزنامة تحدد مع كل المتدخلين في جو من الثقة و الحوار المتبادل”، تقول الوزارة.

كما أكد رزيق أن المشاركة “الفعالة” لكل الدوائر الوزارية في هذه الاجتماعات “تعكس إرادة السلطات العمومية على التكفل بكل الانشغالات التي تم طرحها من طرف ممثلي الخبازين”.

هذا ما خرج به اجتماع الخبازين مع ممثلي 8 وزارات

وفي 10 جانفي، أجرى، ممثلي 8 دوائر وزارية اجتماعا بمقر وزارة التجارة تطرق إلى انشغالات الخبازين، وهذا بعد رفع سعر الخبز المدعم إلى 15 دج بشكل عشوائي.

وحسب بيان لوزارة التجارة فقد شارك في الاجتماع الذي نظم الإثنين كل من الجمعيات المهنية للتجار، فيديرلية الخبازين، ممثلين عن خبازين ومسؤولين من الدوائر الوزارية(الداخلية، المالية، الطاقة، الموارد المائية، الفلاحة، الصناعة، البيئة والتجارة).

وتطرق هذا الاجتماع حسب المصدر ذاته إلى أهم المحاور والانشغلات التي آثارها الخبازين ودراسة الآليات الكفيلة بتنفيذها وفقا لرزنامة تحدد من طرف كل الشركاء الحاضرين.

وفي هذا السياق تم الاتفاق على تحديد الأولويات وعلى كل طرف تقديم اقتراحات عملية لتجديد هذه الانشغالات.حيث تعرض هذه الاقتراحات خلال الاجتماع القادم والمقرر تنظيمه يوم الاثنين 17 جانفي 2022.

رفع سعر الخبز.. صدور أول تحذير رسمي

حذر والي ولاية معسكر عبد الخالق صيودة، الأحد، الخبازين من رفع سعر الخبر العادي الذي لا يتجاوز 10 دج، مشيرا إلى أن أي زيادة تبقى خارج إطار القانون، دون قرار من وزارة التجارة.

ونشرت الصفحة الرسمية لولاية معسكر بيانا جاء فيه: ينهي السيد عبد الخالق صيودة والي ولاية معسكر إلى كافة علم كافة مواطنات ومواطني ولاية معسكر أن سعر بيع الخبز العادي مقنن بـ 10دج للخبزة وأي رفع لسعره المقنن يبقى خارج الأطر والقوانين المعمول بها.

وأوضحت: “في حين تحتفظ مصالح الولاية ممثلة في مصالح التجارة بحق المتابعة القضائية ضد كل صاحب مخبزة عبر إقليم الولاية يرفع سعر الخبز العادي لأكثر من 10 دج”.

وأضافت: “في حين يدعوا السيد والي الولاية مواطنات ومواطني الولاية للتبليغ عن أي مخبزة ترفع سعر الخبز العادي عن سعره المقنن”.

وتابع: “هذا في إنتظار ما يسفر عنه لقاء مملثي المخبزات على المستوى الوطني مع مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات”.