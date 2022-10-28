شكراً للجزائر قيادةً وشعبا وإعلاما

مما لا شك فيه أنّ القضية الوطنية الفلسطينية هي جوهر الصراع العربي الصهيوني، اليوم ونحن نقف أمام العدوان الغاشم على شعبنا الأبيِّ في الضفة المحتلة وقطاع غزة، وبهذا الجو العصيب الذي يمر بقضيتنا الأم، إزاء صمت دولي وعربي تجاه ما يحدث في القدس والشيخ جراح وشعفاط ونابلس وجنين وطولكرم ورام الله وغزة…

اليوم نُسجِّل احترامنا واعتزازنا بدولة الجزائر الشقيقة لوقوفها الدائم والمستمر تجاه قضيتنا الوطنية، وما يوليه الإعلام الجزائري في كافة الصُّحف والمجلات من تسليط الضوء على القضية الفلسطينية وعلى قضايا القدس والأسرى واللاجئين… لكشف زيف الاحتلال وممارساته الوحشية ضد شعبنا المعطاء.

وهنا لابد من وقفة إجلالٍ وإكبار لدولة الجزائر الشقيقة، هذه الدولة العظيمة الكريمة بعظم قيادتها وشعبها، من احتضنوا الثورة الفلسطينية منذ البدايات إلى ليومنا هذا، كانوا نبراسا للتعاون والإخاء والدعم والإسناد لكافة قضايانا العادلة، الجزائر الحبيبة احتضنت الثورة الفلسطينية المعاصرة، وكانت نبراساً للدعم والتأييد السياسي واللوجستي والمعنوي منذ زمن هواري بومدين “نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة” و”لا وصاية على الفلسطينيين، ولا تطبيع مع العدو”.

هي معنا في كافة مشوارنا التحرُّري والنضالي، فالجزائر تمثل ساحة تاريخية لمساندة القضية الفلسطينية، فتحية لدولة الجزائر الحبيبة بقيادتها وشعبها وإعلامها وكافة شرائحها ممن اهتمّوا بقضايانا العادلة داعين الله لهم بالأمن والاستقرار والرخاء، فمن فلسطين للجزائر ألف تحية وألف سلام، فالجزائريون يعشقون فلسطين، في محافلهم السياسية والإعلامية والرياضية ينادون بفلسطين ويهتفون لها وللقدس العاصمة، ليُسجِّلوا بأحرفٍ من نور وعبر إعلامهم بطولات أهل فلسطين في مقارعة الاحتلال الغاشم، لنيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ولا ننس الدور البناء والمحوري الذي مارسته الجزائر برعايتها للحوار الوطني الفلسطيني في الحادي عشر من أكتوبر الجاري والتأكيد على لملمة الشمل وإنهاء الانقسام البغيض.

اليوم تُسجِّل دولة الجزائر حرصها الكبير على استعادة وَحدتنا الوطنية، إذ تم بتاريخ 13 من أكتوبر الجاري الإعلانُ عن ورقة اتفاق للفصائل الفلسطينية في الجزائر لإنهاء الانقسام وعودة اللحمة لشطري الوطن، وهذا يُضاف إلى رصيد الجزائر الشقيقة حكومةً وشعبا، شكراً للجزائر على موقفها النبيل ولإعلامها الداعم للقضية الفلسطينية منذ زمن بعيد، ومزيداً من العطاء على درب الحرية والاستقلال.