شكرا أبطال الحماية.. موجة إشادة بفريق الإنقاذ الجزائري بتركيا وسوريا
بعد الثناء الذي لاقته جهود فريق الإنقاذ الجزائري عقب زلزال تركيا وسوريا وطنيا ودوليا، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدورهم وسم شكر لأبطال الحماية.
وتداولت مختلف الصفحات والحسابات عبر موقعي “فيسبوك” و”تويتر” هاشتاغ “شكرا أبطال الحماية” تقديرا للمجهودات الإنسانية التي بذلها فريق الحماية المدنية بتركيا وسوريا منذ اللحظات الأولى لوصوله.
واستطاع الوسم وخلال ساعات قليلة أن يكون من بين الأكثر تداولا في الجزائر نتيجة التفاعل الكبير الذي حظي به.
“عندما تشاهد أرقام التدخلات التي قامت بها الحماية المدنية الجزائرية في ظرف زمني وجيز، وقوة الكارثة الإنسانية التي حدثت في كل من تركيا وسوريا وصعوبة المنطقة نتأكد من شجاعة وكفاءة أبطالنا … لا يسعنا سوى القول شكرا أبطال الحماية”، هكذا علق إسكندر على الهاشتاغ.
عندما تشاهد أرقام التدخلات التي قامت بها الحماية المدنية الجزائرية @DGPC_CNI في ظرف زمني وجيز و قوة الكارثة الإنسانية التي حدثت في كل من #تركيا و #سوريا و صعوبة المنطقة ، يؤكد لنا شجاعة و كفاءة أبطالنا … لا يسعنا سوى القول لهم #شكرا_أبطال_الحماية 💚🇩🇿 pic.twitter.com/jRBtiNDCje
— إسكندر 🇩🇿 (@Iskander21358) February 12, 2023
ومن بين التغريدات نجد تغريدة الصحفي بقناة العربي حسام تكالي والتي قال فيها ” أوّلُ الواصلين وآخر من بقي على أمل انتشال ضحايا زلزال تركيا سوريا”.
أوّلُ الواصلين وآخر من بقي على أمل انتشال ضحايا #زلزال_تركيا_سوريا. #شكرا_أبطال_الحماية pic.twitter.com/n1enIq1ykC
— Houssem Tekali (@HoussemTekali) February 12, 2023
أحمد داود هو الآخر نشر قائلا “الحماية المدنية صنعت الحدث إنسانياً وتفانياً واحترافيةً ولم تلتفت لنباحٍ كلبٍ من هنا أو هناك”.
الحماية المدنية @DGPC_CNI صنعت الحدث إنسانياً وتفانياً واحترافيةً ولم تلتفت لنباحٍ كلبٍ من هنا أو هناك!!
كن مثل #الحماية اعمل وانجز وأخلص واترك الكلاب تنبح وحدها.. #شكرا_أبطال_الحماية #الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/XcbPV9BNjB
— 🇩🇿 أحمد داود 🇩🇿 (@AhmadDaoud14) February 12, 2023
أمينة شابة دعت في تغريدتها إلى استقبال أبطال الحماية عند وصولهم إلى أرض الوطن أحسن استقبال نظير جهودهم.
وأضافت قائلة “ألف ألف شكر لرجال الحماية المدنية على كل مجهوداتهم كل الاحترام والتقدير”.
👨🚒🇩🇿 ما شاء الله
على الأبطال
رجال الحماية المدنية الجزائرية ينجحون مجداد في إنقاذ حياة جديدة من بين ضحايا الزلزال في تركيا.
يتعلق الأمر بامرأة، وقد تمت العملية قبل ساعات قليلة من الآن.
من الأعماق 👨🚒🫡🙏#شكرا_أبطال_الحماية https://t.co/1y3bsdzeTY
— Hamza Debbah (@HemzaDebbah) February 12, 2023
الهاشتاغ، لم يتداول من قبل جزائريين فقط، فالمدعو مازن نشر متفاعلا ” الجزائر دائما ماكانت دولة واجب برجالها وبكل شيء ما عمرهم قصروا مع اي مصاب في أي دولة عربية وغير عربية.
وأضاف “أول ناس توجهوا بالمساعدات وفرق الإنقاذ وعملوا كل ماعليهم وبكل كفائة.. فعلاً شكرا لهم وقليل في حقهم”.
الجزائر دائما ماكانت دوله واجب برجالها و بكل شيء ما عمرهم قصروا مع اي مصاب في اي دولة عربية و غير عربية اول ناس توجهوا بالمساعدات و فرق الأنقاذ فرق الأنقاذ تاعهم عملوا كل ماعليهم و بكل كفائه فعلاً شكرا لهم و قليل في حقهم 👏🏻#شكرا_أبطال_الحماية pic.twitter.com/cfFMdU6i1w
— 𝐌𝐀𝐙𝐄𝐍ヅ (@Mazenym11) February 12, 2023
وعبر الفيسبوك كذلك اعتبر نشطاء أن فريق الانقاذ الجزائري يسطر ملاحماً بطولية ستسجل في سجلات التاريخ بأحرف من عرق ودماء.
فريق الحماية المدنية #الجزائري ينقذ شخصين بأديامان جنوب #تركيا بعد قضائهما 162 ساعة تحت الأنقاض منذ #زلزال_ترکیا_وسوريا#Cezayir#شكرا_أبطال_الحماية #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/QB6d2L41bW
— boulkemh abderrezak (@abdoureporter) February 13, 2023
الإعلامي سامي القاسمي نشر بدوره فيديو لأعوان الحماية المدنية وهو يخرجون إمرأة وهي على قيد الحياة بعد 7 أيام قضتها تحت الركام، حيث كتب قائلا “بعد 7 أيام من الزلزال.. الحماية المدنية الجزائرية تنقذ امرأة على قيد الحياة من تحت الردوم في تركيا”.
وأتبع منشوره بهاشتاغ “شكرا أبطال الجزائر”.