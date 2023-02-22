شكرا للجزائر الشقيقة

شكرا للجزائر الحبيبة قلب الأمة النابض عزة وشموخاً، وشكرا لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون الذي يحمل هموم أمته، آمالها وآلامها وتطلعاتها، وشكرا للسيد وزير الخارجية رمطان لعمامرة على متابعته وتنسيقه وتشاوره الدائم مع كل دول العالم من أجل إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني… نجاحات مبهرة، تحققها الدبلوماسية الجزائرية بقيادة فخامة الرئيس الذي استطاع أن يعيد للجزائر هيبتها وقوتها وممارسة دورها الريادي للسياسة الخارجية إقليمياً ودولياً.

كما نجحت الدبلوماسية الجزائرية في عقد القمة العربية في ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية العملاقة التي قدمت مليونا ونصف مليون شهيد من أجل الاستقلال والحرية، اليوم علت الوجوهَ الفرحة، وشمخت الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج بالاعتزاز بالدور العظيم الذي بذلته الدبلوماسية الجزائرية بنجاحها بطرد الوفد الصهيوني من قاعة المؤتمرات لقمة إفريقيا، ما يدل على المخزون النضالي والثوري الهائل للجزائر الشقيقة، وقيامها بدور فاعل ومبدع في الوقوف في وجه التمدد الصهيوني في إفريقيا.

وقبل قمة الجزائر (قمة فلسطين وقمة لمّ شمل الأمة العربية)، تعالت أصوات المتشائمين والمرجفين والمطبعين وأن القمة لن تعقد بسبب التدخلات الإقليمية والدولية، خاصة الأمريكية والصهيونية… لكن الدبلوماسية الجزائرية لا تعرف المستحيل، لأن السيد الرئيس تبون استطاع أن يعيد للجزائر دورها الفاعل والتأثير في كافة القضايا الإقليمية والدولية، بعد أن ساد الجمود في هذا الحقل لسنوات.

إنّ الثقل الحضاري والتاريخي لهذه الدولة العظيمة شكّل منارة وقبلة لكل الأحرار والشرفاء في هذا الكون، فعندما ضرب الزلزال سوريا الشقيقة، أقامت الجزائر الحبيبة جسرا جوياً عاجلاً لإغاثة المنكوبين، وشاهد العالم كله من خلال شاشات التلفزة طواقم الدفاع المدني الجزائري وهي تغيث المتضررين، بالإضافة إلى إقامة المستشفيات الميدانية لعلاج المصابين.

إنها الجزائر يا سادة.. إنها بلد المليون ونصف المليون شهيد، إنها الجزائر قلب الأمة النابض، ولم يكن هذا النجاح سهلاً، ولكن الجهود المضنية التي بذلها السيد الوزير وإقناع أعضاء مؤتمر القمة الإفريقية، بأن الكيان الصهيوني لا مكان له في إفريقيا وعليه المغادرة، جهودٌ خيِّرة بذلتها الخارجية الجزائرية أثمرت بإخراج وفد دولة الاحتلال الصهيوني خارج قاعة المؤتمرات.

السيد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، في كلمة له ومن على منصة الجلسة الافتتاحية للدورة العادية السادسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي، تعرَّض للممارسات الصهيونية الإجرامية التي يمارسها الاحتلال بينما اعتبر مراقبون أن طرد مندوبة الاحتلال هو رفض إفريقيا لأمر واقع يريد الاحتلال الصهيوني فرضه على القارة التي اشتهرت بمحاربة الاستعمار.

ووجّه أشتية، في كلمته التي ألقاها من فوق منصة الجلسة الافتتاحية للقمة التي تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الشكر للقادة الأفارقة، لإتاحة الفرصة للتحدث باسم فلسطين من منبر الاتحاد الإفريقي، مضيفاً أن «إفريقيا الحرة التي هزمت الاستعمار وأضاءت مستقبلاً مشرقاً لشعوبها، تتغنى اليوم بوحدتها من أجل التنقل الحر والتجارة الحرة بعيداً عن الحواجز العسكرية والجمركية”، وأعرب أشتية «عن تقديره لوقفة الدول الإفريقية مع فلسطين”، مضيفاً أن فلسطين كانت دائماً على الجبهة ذاتها مع إفريقيا، ومع حركات التحرر الإفريقية، ومشاركتها اليوم تؤكد استمرار العمل سوياً من أجل رفاهية إفريقيا لتكون خالية من العنف والفقر والبطالة». وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن بلاده تواجه آخر استعمار على الأرض، وهو الاستعمار والاستيطان الصهيوني لأرض فلسطين، وأضاف أن هذا الاستعمار توجته مؤخراً الحكومة الصهيونية الفاشية الجديدة بمزيد من مصادرة الأراضي وتحويل أصحابها إلى لاجئين عبر بناء المزيد من المستعمرات الصهيونية التي أقرتها الحكومة الحالية المبنية على العنصرية والتطرف.

لقد عوّدتنا الجزائر الحبيبة على مواقفها المشرّفة، والوقوف بالمرصاد للتغلغل الصهيوني في إفريقيا، وإقناع الدول العربية والإفريقية بعدم إقرار العضوية الدائمة لدولة الاحتلال.

حقًّا، نجاحاتٌ مبهرة تحققها الدبلوماسية الجزائرية في كل يوم، بفضل قيادتها السياسية. تحية إجلال وإكبار للجزائر الحبيبة، رئيسا وحكومة وشعبا وكذلك لدولة جنوب إفريقيا، وإلى كل الأحرار والشرفاء الذين يدافعون عن فلسطين والرافضين لحضور دولة الاحتلال الإرهابية الصهيونية الإجرامية في ساحات المجتمع الدولي.