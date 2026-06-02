شكري الواعر يؤكد بقاء بلايلي في الترجي الموسم القادم

قطع الطريق أمام عديد الأندية التي طلبت خدماته

في خطوة حاسمة لإنهاء حالة الجدل الإخباري التي أحاطت بمستقبل النجم الجزائري يوسف بلايلي، خرج نائب رئيس الترجي التونسي، والحارس الأسطوري السابق، شكري الواعر، بتصريحات نارية حملت طابع “الحماية المطلقة” للاعب، معلنةً دخول إدارة “باب سويقة” في معركة قانونية ومؤسساتية للدفاع عن حقوق محارب الصحراء.

وجاءت تصريحات الواعر لتعيد ترتيب الأوراق داخل محيط الفريق وفي وسائل الإعلام بعد أسابيع من الأنباء المتضاربة حول إمكانية رحيل اللاعب أو توقيعه لأندية أخرى على غرار مولودية الجزائر ومولودية وهران وأندية حليجية، فضلاً عن قضايا شائكة يبدو أنها تلاحق اللاعب خلف الكواليس.

ولم يعد التمسك بيوسف بلايلي مجرد رغبة فنية من الجهاز الفني أو إعجاب جماهيري، بل تحول – بحسب تصريحات الواعر – إلى التزام إداري وقانوني صارم، حيث كشف الواعر عن عقد اجتماعات مطولة مع “المحامين الجدد” لبلايلي، وتجهيز كافة الوثائق والملفات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة لحمايته. وأن إدارة الترجي قررت أن تلعب دور “المحامي والمدافع” لضمان استقرار اللاعب وسلامة موقفه، بما يضمن بقاءه بتركيز كامل داخل المستطيل الأخضر.

وفي محاولة حازمة لإغلاق ملف “الوجهة القادمة” التي تلاحق بلايلي في كل فترة انتقال، نفى شكري الواعر جملة وتفصيلاً وجود أي اتفاقات أو توقيع للاعب مع أندية أخرى، مؤكداً أن كل ما يُقال لا أساس له من الصحة، وأن يوسف كان واضحاً وصريحاً في تأكيده على أن خياره هو الترجي ولا غير.

وتأتي هذه الرسالة المباشرة لتهدئة المخاوف وطمأنة جماهير الترجي في مرحلة حساسة من الموسم، إلى جانب قطع الطريق أمام وكلاء اللاعبين الذين يحاولون تشتيت ذهنه بعروض خارجية، مع التأكيد على أن التواصل يتم مباشرة بين اللاعب ووكيله والواعر شخصيًا دون وسطاء.

ولطالما كان يوسف بلايلي لاعبًا “عاطفيًا” يتأثر بمحيطه، حيث يقدم أبهى مستوياته عندما يشعر بالثقة والأمان، ويتراجع عندما تزداد الضغوط والمشاكل من حوله. وإدراكًا من إدارة الترجي لهذه الخصوصية، ركز الواعر على الروابط الروحية حين وصف بلايلي بأنه “ابن الترجي” وأن العلاقة التي تجمعه بالنادي أكبر من كل الإشاعات والتأويلات. هذا الخطاب يمنح بلايلي “حصانة جماهيرية” في تونس، ويوفر له الدعم النفسي والذهني اللازمين لتجاوز المرحلة الحالية، وهو ما سينعكس إيجاباً على مشواره مع الترجي وطموحاته المستمرة في العودة القوية لصفوف المنتخب الوطني الجزائري.

ولم تكن تصريحات شكري الواعر مجرد تكذيب لإشاعة عابرة، بل كانت بمثابة بيان رياضي ومؤسساتي أعلن فيه الترجي التونسي أنه لن يتخلى عن يوسف بلايلي مهما كانت الظروف، ليتحول النادي من مجرد نادٍ يربطه عقد باللاعب، إلى درع واقٍ يحمي مسيرته ومستقبله من أي هزات خارجية.

علما أن الفيفا قررت رسميًا تثبيت عقوبة إيقاف الدولي الجزائري لمدة 12 شهرًا، ما يعني أن اللاعب لن يعود إلى ممارسة كرة القدم إلا في مارس 2027.