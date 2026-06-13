شكوك حول جاهزية الحارس مارتينيز لمواجهة “الخضر” (فيديو)

يتجه حارس المنتخب الأرجنتيني، إيميليانو مارتينيز، للغياب عن المواجهة الأولى، من المونديال، أمام الجزائر.

وأفادت تقارير إعلامية، أنه رغم حصول الحارس على الضوء الأخضر من الطاقم الطبي للعودة إلى التدريبات، إلا أنه بنسبة كبيرة سيغيب عن مباراة الجولة الأولى من كأس العالم 2026.

وبحسب القناة الرياضية الأرجنتينية TYC Sports، فإن الحارس مارتينيز لم يتمكن من إكمال تدريبات حراس المرمى بشكل طبيعي، خلال الحصة التي أجراها منتخب “التانغو” أمس السبت.

وأضافت القناة الأرجنتينية أن الحارس لايزال يشعر بآلام، إثر كسر في إصبع يده اليمنى.

ورغم مشاركته بالقفازات للمرة الثانية تواليًا، إلا أنه اضطر إلى نزعها بعد دقائق بسبب الانزعاج من الإصابة.