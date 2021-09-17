شكوك حول جاهزية رامي بن سبعيني قبل مباراتي النيجر

يواصل الغياب عن تدريبات ومباريات غلادباخ

يواصل الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، مدافع نادي بوروسيا مونشغلادباخ الألماني، الغياب عن تدريبات فريقه بسبب معاناته من إصابة في العضلات المقربة، كان تلقاها عقب مشاركته في المعسكر الأخير لمنتخب الجزائر، وعلى وجه التحديد خلال مباراة بوركينافاسو في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022..

والتي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، فمنذ عودته إلى ناديه لم يشارك ولو مرة واحدة في التدريبات، وهو يخضع حاليا للعلاج للتعافي من مشكل الإصابة الذي يلاحقه منذ بداية الموسم الجاري، وكان بن سبعيني غاب عن لقاء الجولة الرابعة من البوندسليغا أمام أرمينيا بيليفيد السبت الماضي وهو مرشح للغياب عن مباريات أخرى أيضا.

وأكد مدرب نادي بروسيا مونشغلادباخ الألماني، النمساوي آدي هوتر، بأن رامي بن سبعيني غير جاهز للمشاركة في لقاء مساء اليوم السبت، أمام نادي أوغسبورغ لحساب الأسبوع الخامس من الدوري الألماني بسبب عدم تعافيه من الإصابة، وقال خلال الندوة الصحفية التي عقدها، الخميس، ردا على سؤال حول جاهزية بن سبعيني: “هناك شكوك قوية حول جاهزيته”.

وبما أن مدافع المنتخب الوطني لم يتدرب لحد الساعة مع المجموعة، فإنه من المستبعد مشاركته أمام أوغسبورغ وسيعوضه مرة أخرى اللاعب الشاب، لوكا نيتز، وبغيابه عن لقاء أوغسبورغ سيكون بن سبعيني قد فوّت المشاركة في ثلاث مباريات من أصل خمسة في البونسليغا، في حين اكتفى بالمشاركة لشوط واحد أمام باير ليفركوزن ولعب مباراة كاملة أمام يونيون برلين، وهي أرقام غير جيّدة بالنسبة للمدافع الجزائري الذي كان أحد أبرز نجوم النادي الألماني الموسم الماضي، قبل أن تضربه لعنة الإصابات.

من جهة أخرى، أقلقت وضعية بن سبعيني كثيرا المدير الفني لـ”محاربي الصحراء”، جمال بلماضي، على اعتبار أنه لا يملك البدائل المناسبة في منصبه قبل مباراة النيجر المزدوجة في تصفيات كأس العالم 2022 يومي 6 و10 أكتوبر المقبل، ويخشى بلماضي أن لا يكون بن سبعيني جاهزا لهذا الموعد بسبب الشكوك، التي تحوم حول سّر تكرر إصاباته العضلية مؤخرا، وإمكانية حاجته لفترة علاج وراحة طويلتين.