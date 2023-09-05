شكوك حول مشاركة في كأس إفريقيا بكوت ديفوار

بعد عدم إدراجه في قائمة اللاعبين المشاركين أوروبيا

خلت قائمة نادي ميلان الإيطالي، المشاركة في منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي تم الكشف عنها، الثلاثاء، من اسم اللاعب الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، ما يضاعف الشكوك بخصوص غيابه عن المنتخب الوطني خلال كأس إفريقيا القادمة بكوت ديفوار.

وكان الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، قد تعرّض لإصابة خطيرة على مستوى الرباط الصليبي للركبة شهر ماي الماضي، في ذهاب نصف نهائي رابطة الأبطال الأوروبية أمام نادي الأنتر، حيث أكدت، يومها، عديد الصحف أن لاعب الوسط الجزائري سيغيب ستة أشهر، على الأقل، عن الملاعب، بعد إجرائه لعملية جراحية على ركبته اليمنى من طرف الطبيب برتران سونري كوتيه لإصلاح الضرر الغضروفي بحضور طبيب ميلان ستيفانو ماتزوني.

وأوقعت القرعة نادي ميلان في مجموعة صعبة بدوري أبطال أوروبا؛ حيث سيتنافس “الروسونيري” مع بطل فرنسا باريس سان جيرمان، ووصيف بطل ألمانيا بوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى نيوكاسل يونايتد، الصاعد نجمه بقوة في سماء كرة القدم الإنجليزية.

وإلى جانب بن ناصر، استبعد مدرب ميلان، الإيطالي ستيفانو بيولي، من القائمة الأوروبية اثنين من وافديه الجدد، ويتعلق الأمر بكل من الأرجنتيني لوكا روميرو ومواطنه ماركو بيليغرينو، فيما ضم بيولي، المهاجم يوفيتش، الذي التحق بالنادي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

ولم تخلُ القائمة من اللاعبين الجزائريين؛ مع وجود ياسين عدلي، الذي لا يزال يكافح للحصول على فرصة ضمن تشكيلة المدرب بيولي.

يُذكر أن غياب بن ناصر عن قائمة ميلان الأوروبية مع فريقه قد يحرمه من نهائيات كأس الأمم الإفريقية “كوت ديفوار 2023” بداية العام المقبل، وسط شكوك حول جاهزية نجم ميلان للحاق بنهائيات كأس إفريقيا 2024.