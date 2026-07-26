شكوى رسمية ضد شخص سكب مادة حمضية في مياه شرب الحيوانات

أعلنت مديرية المصالح الفلاحية لولاية المنيعة في بيان لها الأحد 26 جويلية، عن إيداع شكوى على إثر تداول صفحات التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو، يقوم فيه شخص بسكب مادة حمضية في مياه شرب مخصصة للحيوانات.

المديرية أفادت في بيانها انه بعد التحريات التي قامت بها مصالحها والتعرف على صاحب الفيديو، تم إيداع شكوى رسمية لدى المصالح المختصة من أجل المتابعة القضائية للمعني “على أفعاله التي تؤثر سلبا على الثروة الحيوانية، وردع كل من تسول له نفسه المساس بالثروة الحيوانية”.

كما طمأنت “كافة الموالين أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لعدم تكرار مثل هذه الأفعال السلبية”.