شكويان ضد شركة “بتيروسيلتيك البربطانية” لدى مفتشية العمل

بعد إنهاء عقود العمال

أودع عمال وموظفو شركة بيتروسيلتيك البريطانية شكويين لدى مفتشية العمل لولايتي اليزي والجزائر العاصمة، بعد إنهاء عقود عملهم على خلفية فسخ سوناطراك عقد تطوير محيط ايزاران بعين تسيلة بإليزي مع الشركة البريطانية التي هدد مالكها الجزائر (سوناطراك) بالتحكيم الدولي.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها “الشروق” من مصادر على صلة مباشرة بالقضية فإن الشكوى الأولى تم تسجيلها في 9 ماي الماضي لدى مفتشية العمل بولاية ايليزي، والثانية في 10 ماي لدى مفتشية العمل لولاية الجزائر.

وفي التفاصيل فإن سبب ايداع الشكويين سببه إنهاء علاقات العمل المحددة المدة والدائمة من طرف شركة بيتروسلتيك البريطانية للعمال الجزائريين، بعد ان فسخت سوناطراك عقد الشركة البريطانية في محيط ايزاران شهر أفريل الماضي.

وتم إخطار العمال والموظفين قبل أشهر عبر رسالة بعث بها كريس ويلدن وهو المسير الإداري في المجمع من جهة بيتروسلتيك، باسم مارفين والش، وهو مسير بيتروسلتيك لدى ساني هيل المالكة لها، نفوا فيها ما تردد عن اعتزام سوناطراك إنهاء التعاقد معها في مشروع محيط ايزاران، وهو ما كان حسب عمال تواصلت معهم “الشروق”، سببا في تغليطهم وعدم بحثهم عن بديل للعمل، بل أكدت الشركة حينها في رسالتها أن المشروع مستمر ولا داعي للقلق.

ووفق مصادرنا، فإنه بعد إرسال سوناطراك رسالة إنهاء التعاقد للشركة البريطانية في 12 افريل 2021 في مشروع محيط ايزاران، تم ابلاغ العمال في حاسي مسعود وفي عين تسيلة بضرورة حزم الأمتعة والمغادرة في اليوم الموالي، لأن المجمع لم يعد له أي وجود.

وفي ذات اليوم مساء، تم إخطار العمال عبر رسالة اخرى من طرف كريس ويلدن على ليان مارفن والش بأنه تم انهاء التعاقد والمجمع لم يعد يعد له أي وجود ويجب عليهم العودة إلى ديارهم.

وتم إخلاء مقرات العمل في غضون 3 أيام حسب مصادر “الشروق”، وفي 21 افريل تم توجيه رسالة لجميع العمال والموظفين باسم مايك هوك، يقول فيها أنهم لم يعودوا جزءا من المجمع، وعلاقات العمل قد انتهت.

وحسب تأكيدات عمال لـ”الشروق” فإنه في 4 ماي تم توجيه إخطار لهم ورد فيه أنه تقرر منحهم 12 يوما عن شهر افريل، اما مسألة التعويضات ستكون في حدود أجرة شهر واحد من دون منح الجنوب، ما اعتبره العمال انتهاكا للقانون وسطوا على حقوقهم، وتم وقف أي عملية تواصل مع العمال والموظفين بعدها.

ويطالب العمال والموظفون اصحاب العقود المحددة المدة في شكواهم بالحصول على مرتباتهم إلى آخر شهر من مدة العقد، بينما يطالب اصحاب العقود الدائمة بتعويضات يتم التفاوض بشأنها مع ادارة الشركة البريطانية.

وحسب تأكيدات عمال وموظفين بالشركة البريطانية فإنهم يعتزمون اللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على حقوقهم كاملة، مؤكدين أن لديهم الثقة الكاملة في مفتشية العمل والعدالة لتمكينهما من حقوقهم المشروعة.