شلل بالثانويات واستجابة ضعيفة بالابتدائيات

انضمام الأسلاك المشتركة للإضراب

اتسعت رقعة الإضراب الوطني الذي دعت إلى تنظيمه نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، في يومه الثاني، إذ تم تسجيل شلل كلي للدراسة بأربع ولايات، مع انضمام موظفي الأسلاك المشتركة للحركة الاحتجاجية لمساندة المطالب المرفوعة في شقها الاجتماعي خاصة ما تعلق برفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية بما يضمن كرامة الموظف.

وانضم موظفو الأسلاك المشتركة إلى الحركة الاحتجاجية في يومها الثاني لمساندة الأساتذة ومساندة المطالب المرفوعة من قبل “الكناباست”، خاصة في شقها الاجتماعي الخاص بتحسين القدرة الشرائية والرفع في الأجور، بما يضمن كرامة الموظف، في حين أكدت مصادر “الشروق” أن التقارير المنبثقة عن الجمعيات العامة والتي تم رفعها للمجالس الولائية أبانت عدم رضا الأساتذة عن محضر التفاوض مع وزارة التربية الوطنية فيما يتم التفكير في سبل التصعيد والفصل في مستقبل الإضراب.

وشل الأساتذة الدراسة، بشكل تام بأربع ولايات ويتعلق الأمر بتيزي وزو وبجاية والبويرة وبومرداس، إذ تم تسجيل نسبة استجابة بلغت 100 بالمائة، في حين تم تسجيل شلل كلي للدراسة بثانويات وهران وسطيف، في حين تم تسجيل شبه شلل للدراسة بالمتوسطات والابتدائيات، كما استجاب الأساتذة للحركة الاحتجاجية بولايات قسنطينة وتبسة وعنابة والشلف والنعامة وخنشلة وقالمة وعين الدفلى والمدية بنسبة 90 بالمائة وتم التوقف عن الدراسة بشكل شبه تام ببعض المؤسسات التربوية الواقعة بالجزائر العاصمة.

وفي الموضوع، أوضح مسعود بوديبة الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة “الكناباست” لـ”الشروق”، أنه تم تسجيل نسبة استجابة واسعة بالثانويات، في حين تم تسجيل استجابة ضعيفة نوعا ما بالمدارس الابتدائية.