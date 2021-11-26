استجابة لنداء المقاطعة

استجاب أصحاب الجبة السوداء، الخميس لبيان مجلس منظمة المحامين من أجل مقاطعة العمل القضائي وتنظيم ايام احتجاجية بمحكمة عبان رمضان، إذ شهدت صبيحة الخميس محاكم العاصمة على غرار محكمة الدار البيضاء وبئر مراد رايس وكذا سيدي امحمد وحسين داي، استجابة واسعة وغياب أصحاب الجبة السوداء بقاعات الجلسات، في أول يوم للمقاطعة، مما اضطر القضاة إلى إلغاء مناقشة معظم الملفات المبرمجة، في قسم الجنح وشؤون الأسرة ماعدا نسبة قليلة منها نزولا عند رغبة المتقاضين في المحاكمة والتنازل عن حق الدفاع.

ومقابل ذلك، تقرر رفع الجلسات وتأجيل جميع القضايا المطروحة على طاولة محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء والاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، كون عدم حضور المحامي لا يسمح قانونا بإجراء المحاكمة عكس محاكم الجنح، وهو ما وقفت عليه “الشروق” صبيحة يوم الخميس، أين أغلقت أبواب معظم قاعات المحاكمات في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا وتحويل المساجين إلى المؤسسات العقابية.

وجاءت هذه المقاطعة بعد اجتماع طارئ عقده مجلس منظمة المحامين بالجزائر منذ يومين، تمخضت عنه عدة قرارات على رأسها مقاطعة العمل القضائي على مستوى مجلس قضاء العاصمة وكل المحاكم التابعة له يومي الخميس 25 نوفمبر والأحد 28 نوفمبر، وكذا تنظيم وقفة احتجاجية بمحكمة عبان رمضان يوم الخميس.

كما تقرر تنظيم مسيرة بالجبة السوداء انطلاقا من المحكمة العليا إلى غاية المحكمة الدستورية بالجزائر العاصمة، وهدفت المقاطعة الشاملة للعمل القضائي على مستوى مجلس قضاء العاصمة والجهات القضائية التابعة على خلفية برمجة قضية عدم دستورية المادة 24 من قانون المحاماة كأول قضية تعرض على المحكمة الدستورية مباشرة بعد تنصيبها، والتصويت على مشروع قانون المالية الذي ساوى بين المحامي والتاجر والصناعي في مادته 12 دون مراعاة مساهمة المحامين في حسن سير مرفق العدالة حسب نص البيان الذي أصدرته منظمة المحامين، والذي دعا لاتخاذ موقف بخصوص قضية الضرائب المفروضة في قانون المالية لسنة 2022 وقضية المادة 24 التي تخص حصانة المحامي.