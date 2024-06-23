“شمال غزة يموت جوعا” وصور غير إنسانية تفضح بشاعة الاحتلال!

شن ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية تحت وسم “شمال غزة يموت جوعا” مع نشر صور غير إنسانية تعكس بشاعة الاحتلال الإسرائيلي.

والتفّ الكثيرون من مختلف بقاع العالم حول الحملة التي تهدف لفضح التجاوزات الخطيرة التي يرتكبها الصهاينة بمنتهى الوحشية والهمجية في حق الأطفال والنساء والعزل بشمال غزة، أين تفشت المجاعة وأصبح الوضع لا يحتمل الصمت.

كبرنا ونحن نُردِّد: ما حدا بموت من الجوع!

لا، بغزَّة ماتوا من الجوع! 💔

فاللهُّمَّ من جوَّعهم فجوَّعه،

ومن قتلهم فاقتله،

اللهمَّ عدلكَ وانتقامك لغزَّة!#شمال_غزة_يموت_جوعاً pic.twitter.com/4y4RrBZTTb — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) June 19, 2024

طفل ولد قبل أوانه .. لم يحتمله رحم أمه الجائعة!!

يصارع الموت دون القدرة على إنقاذه..

طبيب الأطفال أخبرني أن تغذية وريدية كانت كفيلة بإنقاذه لكنها غير متوفرة في شمال غزة بسبب الحرب والمجاعة والحصار..! #شمال_غزة_يموت_جوعاً pic.twitter.com/U9zBvbikLY — Islam Bader | إسلام بدر (@islambader1988) June 22, 2024

وشمال غزة المقصود هو مدينة غزة بأحيائها وبلدات ومخيمات الشمال، وهي مخيم جباليا وبلدات بيت لاهيا وبيت حانون، والقرى الصغيرة التابعة لها، وكلها مناطق تتعرض للمجاعة والعطش على مسمع ومرآى العالم.

هل مللتم اخبار غزة؟

هل دعوتم اليوم لغزة؟

هذا حال غزة مجاعة وعطش على مسمع ومرأ العالم#شمال_غزة_يموت_جوعاً pic.twitter.com/IPWkNPCP5E — محمد نواف الصرايرة (@asaearaRh) June 22, 2024

وقالت تقارير إخبارية إن عدد المشاركات في الحملة التي انطلقت الخميس، فاق النصف مليون تغريدة ومنشور عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتعالى الأصوات بوقف الحرب وإدخال الطعام والمساعدات الإنسانية والتكفل بالمرضى.

🔴 في الفقه الحنبلي :

إذا مات احدهم جوعاً ، ف على جيرانه دفع الديه . أجاع الله من أجاع اهل غزه ، وحرمه ملذات الدنيا والآخره 🤲🏻🤲🏻🤲🏻 ##شمال_غزة_يموت_جوعآً #غزه_تموت_جوعاً #غزه_تقاوم_وستنتصر_بإذن_الله pic.twitter.com/BxfMwaeI4R — ASMA’A M. JABRI 1966 (@ASMAAMJABRI1) June 21, 2024

ويعاني السكان في شمال القطاع، الذي يتعرض لحصار مشدد من الجوع غير المحتمل، ما أدى إلى وفاة عدد من السكان، وتسبب أيضا في فقدان الكثيرين للوزن، حيث تم تداول صور لأطفال ورضع ضلوعهم بارزة لطول فترة صيامهم اللاإرادية.

انشر بكل مكان

احكي عن معاناة خوانك حرب التجويع تنال من أجساد أطفال قطاع غزة#شمال_غزة_يموت_جوعاً pic.twitter.com/3xpqIU9IE9 — Osama Dmour (@OsamaDmour5) June 20, 2024

وتساءل مغردون أين المنظمات الإغاثية والحقوقية، مما يجري في الشمال المحاصر، وطالبوا بسرعة التدخل لوقف الكارثة الإنسانية، مع الضغط على الكيان الصهيوني لرفع يده المانعة لدخول المساعدات.

أطفال غزة يموتون جوعا اين العروبة والإسلام والله سوف تسألون يوم القيامة #شمال_غرة_يموت_جوعًا pic.twitter.com/MswkH4b9PQ — 🌹فيفي مراد🌹 (@fifi_morad) June 21, 2024

في ذات السياق حثّ أحمد بن حمد الخليلي، المفتي العام لسلطنة عمان على الاستمرار في مقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني الغاصب في ظل صمت الحكومات على ما يحصل من تجويع وترويع.