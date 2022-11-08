شمسو “ديزاد جوكر”.. يُسّوي أوراق إقامته في كندا

بعد غياب طويل له عن مواقع التواصل الاجتماعي، عاد اليوتيوبر شمسو ديزاد جوكر لأرض الوطن وللظهور عبر السوشل ميديا، وهذا بعد تسوية أوراق إقامته في كندا. وحسب تسريبات من محيطه، يُنتظر أن تحمل الأيام القليلة المقبلة أخبار سارة عن عودة شمسو للكتابة تمهيدا لعمل قد يرى النور رمضان 2023.

هذا ويُعد شمسو من أشهر “اليوتيوبرز” في الجزائر الذين قاموا بتأليف عديد المسلسلات الناجحة و”السيتكوم” على غرار “عاشور العاشر1″ و”دار البهجة” مع المخرج جعفر قاسم، كما يُعد شمسو ديزاد جوكر من الجيل ذاته لصانع الفيديوهات أنس تينا، إلا أن إنتاج كل منهما قلّ في السنوات الأخيرة بشكل لافت، ما جعلهما بعيدين عن الأضواء.