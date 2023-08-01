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جواهر

شمس الباردوي تصاب بانهيار بعد غرق ابنها وترفض هذا الأمر

جواهر الشروق
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شمس الباردوي تصاب بانهيار بعد غرق ابنها وترفض هذا الأمر

أصيبت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي بحالة انهيار بعد وفاة ابنها غرقا في الساحل الشمالي، ورفضت أن تقيم له مراسم عزاء.

وكشف مصدر مقرب من الأسرة، أن البارودي، لم تصدق الخبر في بداية الأمر واعتبرته مجرد إشاعة، إلى أن تواصلت مع أشقائه في المكان الذي يتواجد فيه.

وأضاف المصدر، أن زوجة الفنان حسن يوسف دخلت في حالة من البكاء الهستيري، ولم يتمكن أفراد أسرتها من السيطرة عليها.

واعتبر المقربون من الفنانة المعتزلة أنها شعرت بالفاجعة قبل حدوثها بأيام، لذلك كتبت على حسابها الرسمي على فيسبوك:

“دعوة جميلة قالها الشيخ الشعراوي، اللهم لا تشغل عقلي بما يقلقه، ولا قلبي بمن لا يرحمه، ولا وقتي بما لا ينفعه، ربي كن لي وكن معي، واجعلني بك أقوى”.

وكشفت صديقة البارودي، الدكتورة ميادة الحو، لموقع “هن”، أن الفنانة المعتزلة غير قادرة على الحديث، وأنها ترفض إقامة أي مراسم لعزاء ابنها الأصغر.

وكان عبدالله حسن يوسف، قد قضى غرقا في الساحل الشمالي قبل ثلاثة أيام، ولم تتمكن فرق الإنقاذ من إسعافه.

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