شمس الكويتية تثير الجدل.. “إذا تصالحت روسيا وأوكرانيا راح أتصالح أنا وأحلام”

أثارت الفنانة شمس الكويتية جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما تحدثت بطريقة ساخرة عن خلافها مع الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، القائم منذ العام 2005.

وعلقت شمس الكويتية على الأخبار المتداولة حول مساعي تركيا لتهدئة الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة استحالة نجاح وساطة أردوغان.

وغردت عبر حسابها على تويتر: ”إذا تصالحوا روسيا وأوكرانيا.. راح أتصالح أنا وأحلام”.

وتداول نشطاء هذه التدوينة المثيرة للجدل، حيث أشاد البعض بخفة دم الفنانة، فيما اتهمها البعض باستغلال اسم أحلام لتصدر الترند.

وقال آخرون إن النزاع طال أمده ولا بد من التصالح، لافتين إلى أن شمس أعادت خلافها مع أحلام للواجهة ووضعت شرطا لإعادة المياه لمجاريها.

يذكر أن الخلافات بين أحلام وشمس الكويتية بدأت منذ هاجمت الأولى الفنانة الكويتية، مؤكدة أنها لا تعتبرها مطربة.