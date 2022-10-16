شمس الكويتية تثير الجدل.. “إذا تصالحت روسيا وأوكرانيا راح أتصالح أنا وأحلام”
أثارت الفنانة شمس الكويتية جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما تحدثت بطريقة ساخرة عن خلافها مع الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، القائم منذ العام 2005.
وعلقت شمس الكويتية على الأخبار المتداولة حول مساعي تركيا لتهدئة الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدة استحالة نجاح وساطة أردوغان.
وغردت عبر حسابها على تويتر: ”إذا تصالحوا روسيا وأوكرانيا.. راح أتصالح أنا وأحلام”.
اذا تصالحوا #روسيا_اوكرانيا راح اتصالح انا و #احلام 😂 https://t.co/KiCmR4Mr20
— #شمس☀️ (@shamsofficial) October 12, 2022
وتداول نشطاء هذه التدوينة المثيرة للجدل، حيث أشاد البعض بخفة دم الفنانة، فيما اتهمها البعض باستغلال اسم أحلام لتصدر الترند.
وقال آخرون إن النزاع طال أمده ولا بد من التصالح، لافتين إلى أن شمس أعادت خلافها مع أحلام للواجهة ووضعت شرطا لإعادة المياه لمجاريها.
يذكر أن الخلافات بين أحلام وشمس الكويتية بدأت منذ هاجمت الأولى الفنانة الكويتية، مؤكدة أنها لا تعتبرها مطربة.
الخلافات بين أحلام الشامسي وشمس الكويتية بدأت عام 2005، حيث هاجمت الأولى الفنانة الكويتية، مؤكدة أنها لا تعتبرها مطربة.
وتابعت أحلام قائلة: لا توجد بنات في الخليج يرتدين ملابس فوق الركبة” واتهمتها بأنها ليست كويتية كما تدعي”، وهو ما أشعل الخلاف بينهما.
— layalina (@layalina) October 15, 2022