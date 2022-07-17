شمس الكويتية تعتزم مقاضاة والدتها لسبب غريب

تعتزم الفنانة الكويتية شمس رفع دعوى قضائية ضد والدتها لسبب غريب، وهو أنها أنجبتها دون أن تستشيرها!

ووجهت الفنانة المثيرة للجدل دعوة لكل محام متمكن عبر حسابها على سناب شات للتواصل معها لمباشرة إجراءات القضية وطلب التعويض من والدتها ليس لأنها أنجبتها دون أن تطلب رأيها وحسب، بل لأنها ضربتها.

وأخلت شمس مسؤوليتها من أي تصرف مشين يصدر منها لأنها ولدت في 28 أفريل، وهو تاريخ، كما تقول ولد فيه الدكتاتوريون، على غرار هتلر وصدام، وظهرت في الفيديو المصور وهي تخاطب والدتها بأنها ستقاضيها.

وأثارت تصريحات شمس الكويتية انتقادات واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي اعتبروا كلامها عقوقا لوالدتها التي حملتها وهنا على وهنا.

وكتبت شهد صالح معلقة عبر تويتر:” المفروض إحنا اللي نرفع الدعوى على الست الوالدة لأنها بلت البشرية”.

وعلقت هداية على الموضوع بقولها:” كان بإمكانها تكون ترند لو أنها تقدمت بالشكر لوالدتها على إنجابها وستلقى تفاعلا جميلا من الكل، لكنها يبدو أنها إيجت على هذه الدنيا غلط”.

وقال سلمان الأسلمي معلقا:”المصيبة مو هنا، المصيبة بعض المحاكم راح تستقبل دعوتها وتمشي في إجراءات القضية، لأن وصلنا في قمة الانحطاط فلا تستغرب من شيء”.

وتعتبر الفنانة شمس من بين الفنانات اللواتي يسعين إلى إثارة الجدل بتصريحاتهن وتصرفاتهن الغربية، حيث أقدمت في إحدى المرات على دفن نفسها تحت رمال البحر لمدة 20 دقيقة بغرض تجريب فكرة الموت.