شمعة سواريز تكاد تنطفئ مع لجوئه إلى هذا الحلّ الطبّي “السّحري”

كشف نجم كرة القدم الأوروغوايانية لويس سواريز بِشيء من الحزن، عن اقتراب موعد اعتزاله رياضة كرة القدم.

وتنقضي في الـ 31 من ديسمبر المقبل مدّة عقد المهاجم سواريز، مع نادي غريميو البرازيلي.

وقال المهاجم السّابق لِأندية أجاكس وليفربول وبرشلونة وأتليتيكو مدريد، إنه فقد كثيرا من إمكانياته، ولم يعد قادرا على مُمارسة كرة القدم مثلما كان الأمر في بداية مشواره الرّياضي. عِلما أنه سيبلغ من العمر 37 سنة في الـ 24 من جانفي المقبل.

وفي أحدث ظهور إعلامي له عبر إذاعة أوروغوايانية، أوضح سواريز أنه يلجأ إلى الطبيب بِانتظام، بِسبب معاناته آلاما شديدة في الرّكبة.

وأضاف أنه يضطرّ إلى تناول ثلاثة أقراص من الدّواء عشية كلّ مباراة رسمية، وقبل إجرائها بِساعات يأخذ حقنة. مُشدّدا على أن هذا الإجراء الطبّي بات أمرا ضروريا لِمُواصلة مُمارسة الكرة الاحترافية، ومُعترفا بِأنّه “حلّ” ظرفي قبل الاعتزال، الذي لم يضبط تاريخه بعد.