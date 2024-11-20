-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
خلال تنصيب قائد القوات البرية الجديد اللواء مصطفى سماعلي

شنقريحة: أبواق تحاول إثارة البلبلة وسط الرأي العام

نوارة باشوش
  • 422
  • 0
شنقريحة: أبواق تحاول إثارة البلبلة وسط الرأي العام
ح.م
الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

حذّر الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من الأصوات والأبواق التي تحاول من خلال تأويلات وتحليلات خاطئة إثارة الشك والبلبلة في أسواط الرأي العام الوطني.
وأكد شنقريحة، الأربعاء، خلال إشرافه على مراسم التنصيب الرسمي لقائد القوات البرية الجديد، اللواء مصطفى سماعلي، خلفا للواء عمار أعثامنية عزم الجزائر بفضل أبنائها المُخلصين على الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية والتصدي بحزم لكل الأعمال العدائية التي تستهدف كيان الدولة الوطنية ورموزها”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد التقى الفريق أول بقيادة وأركان ومستخدمي مقر قيادة القوات البرية، أين ألقى بالمناسبة كلمة توجيهية بُثت إلى جميع وحدات القوات البرية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.

وقال الفريق أول شنقريحة في كلمته “حرصت شخصيا على جعل من هذا التداول على الوظائف والمناصب تقليدا متواصلا وثقافة سائدة ينبعث من خلالها نفس جديد بين الصفوف وديناميكية متجددة لاسيما على ضوء التحولات المتسارعة التي تشهدها منطقتنا والتي تحمل في طياتها تحديات أمنية مستجدة وتهديدات أكثر تعقيدا تستوجب منا التكيف معها باستمرار”.

وحذر الفريق أول بالمناسبة من الأصوات والأبواق التي تحاول من خلال تأويلات وتحليلات خاطئة إثارة الشك والبلبلة في أوساط الرأي العام الوطني.

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

بداية تراجع أسعار البطاطا والطماطم

بداية تراجع أسعار البطاطا والطماطم

الدرك يكشف ورشة سرية لصناعة مكملات غذائية مغشوشة بالعاصمة

الدرك يكشف ورشة سرية لصناعة مكملات غذائية مغشوشة بالعاصمة

وهران: الدرك الوطني يحجز قنطارين من الكيف المعالج قادمة من المغرب

وهران: الدرك الوطني يحجز قنطارين من الكيف المعالج قادمة من المغرب

طائر “المينة” الخطير يظهر في الجزائر

طائر “المينة” الخطير يظهر في الجزائر

سوناطراك: وصول شحنة جديدة من تجهيزات محطة تحلية مياه البحر

سوناطراك: وصول شحنة جديدة من تجهيزات محطة تحلية مياه البحر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد