شنقريحة: أبواق تحاول إثارة البلبلة وسط الرأي العام

خلال تنصيب قائد القوات البرية الجديد اللواء مصطفى سماعلي

الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

حذّر الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من الأصوات والأبواق التي تحاول من خلال تأويلات وتحليلات خاطئة إثارة الشك والبلبلة في أسواط الرأي العام الوطني.

وأكد شنقريحة، الأربعاء، خلال إشرافه على مراسم التنصيب الرسمي لقائد القوات البرية الجديد، اللواء مصطفى سماعلي، خلفا للواء عمار أعثامنية عزم الجزائر بفضل أبنائها المُخلصين على الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية والتصدي بحزم لكل الأعمال العدائية التي تستهدف كيان الدولة الوطنية ورموزها”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد التقى الفريق أول بقيادة وأركان ومستخدمي مقر قيادة القوات البرية، أين ألقى بالمناسبة كلمة توجيهية بُثت إلى جميع وحدات القوات البرية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.

وقال الفريق أول شنقريحة في كلمته “حرصت شخصيا على جعل من هذا التداول على الوظائف والمناصب تقليدا متواصلا وثقافة سائدة ينبعث من خلالها نفس جديد بين الصفوف وديناميكية متجددة لاسيما على ضوء التحولات المتسارعة التي تشهدها منطقتنا والتي تحمل في طياتها تحديات أمنية مستجدة وتهديدات أكثر تعقيدا تستوجب منا التكيف معها باستمرار”.

وحذر الفريق أول بالمناسبة من الأصوات والأبواق التي تحاول من خلال تأويلات وتحليلات خاطئة إثارة الشك والبلبلة في أوساط الرأي العام الوطني.