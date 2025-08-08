شنقريحة: التهديدات الجوية تفرض تحديات غير مسبوقة

تدشين مقر جديد لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن طبيعة وساحة المعركة الحديثة تشهد تحولات عميقة، في ظل التحديات التي تفرضها أدوات الحرب الجديدة، مشددا على ضرورة تطوير قدراته والدفاع عن سيادة وسلامة الإقليم الجزائري والتصدي لكل التهديدات المحتملة.

وفي كلمة ألقاها، الخميس، خلال إشرافه على مراسيم تدشين المقر الجديد لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، قال شنقريحة “لقد شهدت طبيعة وساحة المعركة الحديثة تحولات عميقة، في ظل التحديات التي تفرضها أدوات الحرب الجديدة، حيث أصبح فيها الجو يتصدر المراتب الأولى في مسارح العمليات، وأضحى هذا المعطى العملياتي أحد أهم العوامل الكفيلة بترجيح كفة الحروب، وليس فقط كسب المعارك”.

وأضاف الفريق أول أن “الحروب الحديثة تشهد ظهور تهديدات جوية متطورة ومتنوعة وغير مسبوقة، تشمل طائرات الأجيال الرابعة والخامسة وكذا الطائرات المسيرة، لاسيما ذات الحجم الصغير، التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، مما يصعب من عملية رصدها وتحييدها، بالإضافة إلى الصواريخ المختلفة من حيث المدى والسرعة والتأثير، وهي كلها عوامل جديدة تطرح إشكاليات حقيقية حتى على أقوى الجيوش”، واسترسل رئيس أركان الجيش قائلا “لذلك، يتعين على قيادة وإطارات وأفراد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، أن يعوا جيدا حجم المسؤولية التي يتحملونها، في مجال تأمين عوامل الاستعداد العملياتي للوحدات، والقيام بالمراقبة الدائمة والصارمة لمجالنا الجوي والرفع من الجاهزية العملياتية لتشكيلات قواتنا، بما يضمن تحقيق موجبات الحسم والردع”.

وفي الأخير أعطى شنقريحة لإطارات قوات الدفاع الجوي عن الإقليم جملة من التعليمات والتوجيهات، تصب في مجملها حول ضرورة المحافظة على هذا الصرح الجديد، وكذا مضاعفة الجهود الكفيلة بمواصلة العمل الجاد الذي يليق بسمعة جيشنا العتيد، لاسيما في مجال تطوير قدراته والدفاع عن سيادة وسلامة مجالنا الجوي والتصدي لكل التهديدات المحتملة؛ ليستمع بعد ذلك السيد الفريق أول لبعض تدخلات وانشغالات إطارات قيادة الدفاع الجوي عن الإقليم.

وكان الفريق أول السعيد شنقريحة، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، قد تابع عرضا شاملا حول المقر الجديد لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم ، قدمه القائمون على انجاز المشروع، قبل أن يعاين ميدانيا مختلف المرافق المنشآتية، التي من شأنها الإسهام في توفير كافة الشروط والظروف الملائمة لمستخدمي قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم لأداء المهام الموكلة لهم بالاحترافية اللازمة.