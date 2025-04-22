شنقريحة: العلاقات الجزائرية-الرواندية مثال للدفاع عن إفريقيا

مبارك موغانغا في زيارة عمل على رأس وفد عسكري رفيع المستوى

أكد الفريق أول، السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، أن العلاقات الجزائرية-الرواندية، شكلت منذ استقلال البلدين نموذجا للتضامن بين أبناء قارتنا، ومثالا للتنسيق السياسي في المحافل الدولية، للدفاع عن إفريقيا وقضاياها الأساسية.

وجاء ذلك خلال استقبال شنڨريحة، الفريق أول مبارك موغانغا، رئيس أركان الدفاع لجمهورية رواندا، والذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، حيث استعرض الطرفان فرص التعاون العسكري الثنائي، وكذا سبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك. كما تناولا التحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموما، وكذا القارة الإفريقية على وجه الخصوص. وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وتناول الطرفان خلال هذا اللقاء التحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموما، وكذا القارة الإفريقية على وجه الخصوص، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة.

وقال شنقريحة في كلمة بالمناسبة “لقد شهدت علاقاتنا في السنوات الأخيرة ديناميكية جديدة، لاسيما بعد الزيارة التي قام بها رئيس أركان قوات الدفاع الرواندية إلى الجزائر، خلال شهر سبتمبر 2022، وكذا الزيارة التي قُمتُ بها إلى كيغالي في فبراير 2024”.

من جهته الضيف الرواندي نوه بالإرادة القوية التي لمسها لدى الطرف الجزائري في تقوية علاقات التعاون والتشاور بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.