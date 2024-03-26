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الجزائر

شنقريحة: هدفنا تحقيق التفوق الجوي وكسب المعارك الحديثة

نوارة باشوش
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شنقريحة: هدفنا تحقيق التفوق الجوي وكسب المعارك الحديثة
أرشيف

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، على الأهمية التي يوليها الجيش الوطني الشعبي للسيطرة على الأجواء كأحد أهم العوامل الحاسمة في تحقيق التفوق الجوي وكسب المعارك الحديثة.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، شرع في زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم.
والتقى الفريق أول خلال الزيارة، حسب المصدر ذاته، بإطارات ومستخدمي قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، حيث أكد على الأهمية التي يوليها الجيش الوطني الشعبي للسيطرة على الأجواء كأحد أهم العوامل الحاسمة في تحقيق التفوق الجوي وكسب المعارك الحديثة.
كما شدد رئيس الأركان على ضرورة الحرص الدائم على التحضير الجيد والرفع المستمر من مستوى الجاهزية العملياتية حفظا للمجال الجوي الوطني.
وفي هذا الصدد، أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة على تدشين مقر جديد لثكنة عسكرية تابعة لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم.

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