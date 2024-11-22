شنقريحة: وحدة الصفوف والروح الوطنية لبناء جيش احترافي قويّ

خلال إشرافه على تنصيب اللواء فضيل قائدا للناحية العسكرية الثالثة

شدد الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على أن الانضباط المثالي والعمل المتكاتف، المطبوع بالأخلاق العسكرية المثالية والروح الوطنية العالية و وحدة الصفوف، وحدها الكفيلة ببناء جيش احترافي قوي ومهاب الجانب.

وقال شنقريحة خلال إشرافه على مراسم حفل التنصيب الرسمي للواء ناصر الدين فضيل، قائدا للناحية العسكرية الثالثة” آمركم بإسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية و وفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة”.

وأضاف الفريق أول حسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع الوطني “هذا اللقاء الذي لا تزال تخيم عليه نفحات الاحتفال بالذكرى السبعين لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954 المجيدة، هذه الثورة التي غيرت مجرى التاريخ وتوجت نضالا طويلا وكفاحا مريرا خاضه شعبنا الأبي لأكثر من قرن وثلث قرن، بكل شجاعة وإقدام، انتهت بالنصر على العدو ودحره، دون رجعة، من أرضنا الزكية”.

كما أردف في ذات المنحى: “وبهذه المناسبة التاريخية الخالدة نرجو من المولى العلي القدير أن يوفق جيشنا الوطني الشعبي، السليل الوفي لجيش التحرير الوطني، تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ويعين أبناءه الأوفياء المخلصين على ما يضمن لبلادنا عوامل الحفاظ على حريتها وسيادتها واستقلالها الوطني، ويكفل تقدم وازدهار ورخاء شعبنا في كنف الأمن والاستقرار والتآخي” يضيف البيان.

ويعد كل ذلك ـ مثلما لفت إليه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ـ ” “دواعي وموجبات تدفعنا على الدوام، كل في نطاق مسؤوليته وحدود صلاحياته، إلى التحلي بالانضباط المثالي والمواظبة على العمل الجاد والمثابرة المتواصلة والعمل المتكاتف المطبوع بالأخلاق العسكرية المثالية والروح الوطنية العالية و وحدة الصفوف، لأن ذلك هو أصوب سبيل وأنجع نهج يكفل تيسير وتسهيل تخطي أعتاب النجاح في بناء جيش احترافي قوي ومهاب الجانب”.

وقد اختتم اللقاء بمتابعة الفريق أول شنقريحة لتدخلات إطارات وأفراد الناحية العسكرية الثالثة، والاستماع إلى انشغالاتهم واهتماماتهم، وفق لبيان وزارة الدفاع الوطني.