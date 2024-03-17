شنقريحة يراقب التحضير القتالي لأفراد القوات الجوية

خلال زيارة عمل وتفقد إلى مقر القيادة

قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، الأحد، بزيارة عمل وتفقد إلى مقر قيادة القوات الجوية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه مواصلة لسلسلة الزيارات الميدانية إلى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي خلال شهر رمضان المعظم، فإن هذه الزيارة “تندرج في إطار الحرص الدائم والمستمر الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمتابعة برنامج التحضير القتالي للسنة التدريبية 2024/2023 وكذا تكريس نهج التواصل المباشر مع المستخدمين والاستماع لانشغالاتهم المختلفة”.

والتقى الفريق أول بإطارات وأفراد قيادة القوات الجوية، حيث ألقى بالمناسبة كلمة توجيهية تابعها مستخدمو كافة وحدات هذه القيادة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أكد فيها أن “المحافظة على معنويات الأفراد في درجاتها العليا هي أولوية الأولويات بالنسبة لنا في الجيش الوطني الشعبي، لأننا على يقين تام بأن مصدر تطور الجيوش عموما ومنبع قوتها وانتصاراتها يعود تحديدا وأساسا إلى زادها المعنوي القوي”.

وتابع قائلا: “إن حسن القيام بالمسؤولية لا يرتبط بالمهارات العلمية والمعرفية والتحفيزات المادية فحسب وإنما العامل الأساسي والأكثر أهمية، هو إيمان العسكري، في أي موقع كان، بقضيته، وأنه مطالب بأن لا يدخر أي جهد لخدمة وحدته وجيشه ووطنه وأن عليه واجب الوفاء بما عليه من التزامات مهما كلفه ذلك من جهد وتضحيات”.

كما أكد الفريق أول أن “كسب رهان التفوق والفعالية مرهون بالضرورة بالنجاح في مسألة قيادة الرجال وطرق التعامل معهم وأساليب توظيف إمكانياتهم وتوحيد جهودهم، خدمة لنجاح المهام الموكلة”، مشيرا إلى أنها “مسؤولية في غاية النبل وفي غاية الأهمية، فهي تعني بالأساس ارتقاء المسؤول إلى مستوى مسؤوليته من خلال إحاطة مرؤوسيه بكل أشكال الرعاية، لاسيما فيما تعلق بالتكوين والتدريب”.

وأكد في ذات السياق أن “الوعي بحساسية المهام وإدراك مقاصدها الوطنية وأهدافها السامية هي من العوامل الثابتة والأكيدة الكفيلة بمنح العسكريين القدرات المعنوية التي تكفل للجيش الوطني الشعبي مواصلة مسيرته المظفرة على درب التطوير والتحديث، لاسيما في خضم الأوضاع الدولية والجهوية الحالية، التي تستدعي من الجميع التحلي بالمزيد من العزم والحزم والوعي بالتحديات الجسيمة المطروحة”.

عقب ذلك، تابع الفريق أول عرضا شاملا قدمه قائد القوات الجوية حول مختلف مجالات النشاطات ذات الصلة بمدى تنفيذ مخطط التطوير الخاص بهذه القوات، حيث أسدى بهذه المناسبة جملة من التعليمات تتعلق على وجه الخصوص بضرورة “الحرص على مواصلة جهود التحضير القتالي للوحدات والأفراد وفقا للخطط والبرامج المقررة مع السهر على الصيانة الدورية والاستغلال الأمثل للطائرات والوسائل الكبرى الموجودة في الحوزة”.