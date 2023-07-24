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الجزائر

شنقريحة يشرف على تمرين تكتيكي بحري بوهران (فيديو)

الشروق أونلاين
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شنقريحة يشرف على تمرين تكتيكي بحري بوهران (فيديو)
الفريق أول السعيد شنقريحة

أشرف الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة، على تنفيذ تمرين تكتيكي بحري بوهران. 

وكشف بيان لوزارة الدفاع الوطني أنّ الفريق أول السعيد شنقريحة يُواصل زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران. حيث أشرف على تمرين تكتيكي بحري على مستوى الواجهة البحرية الغربي بوهران.

وتضمنت مجريات التمرين “رميا بصاروخ على هدف سطحي وإقتحام سفينة مشبوهة. وتوقيفها باستعمال حوامات القتال وزوارق للاقتحام السريع وأخيرًا تدخل لتأمين منشأة طاقوية ساحلية والقضاء على الإرهابيين”.

وتم تنفيذ التمرين المركب في إطار “التأكد من مدى الفعالية العملياتية لمنظومات أسلحة السفن البحرية المشاركة حيث تم بنجاح تدمير الأهداف البحرية بدقة عالية”، يضيف البيان.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة على “الحرص الدائم للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على أن تنبني مرتكزات الاحترافية لدينا على العنصر البشري. الذي يتعين أن يتكيف بصفة كاملة مع معطيات ومتطلبات العمل المحترف”.

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