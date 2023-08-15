شنڨريحة: التدخلات الأجنبية لا تحلّ الأزمات ولا تصنع الاستقرار

خلال مشاركته في ندوة الأمن الدولي بموسكو

أكد الفريق أول، السعيد شنڨريحة، أن الجزائر تؤمن بأن التكفل الجاد بالأسباب المنتجة للأزمات والمغذية لعدم الاستقرار والمتسبّبة في اللاأمن الدولي والجهوي يمر، حتما، عبر الالتزام بالشرعية الدولية، بعيدا عن التدخلات الأجنبية ومحاولات صناعة عدم الاستقرار.

وجاء ذلك خلال مشاركة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد في الندوة الـ11 للأمن الدولي المنعقدة بموسكو، بدعوة من وزير الدفاع بفدرالية روسيا، حيث تابع كلمة الافتتاح الرسمي التي ألقاها الرئيس فلاديمير بوتين، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع.

كما أشار الفريق أول، وفق المصدر، إلى أن الجزائر تتطلع، من خلال المشاركة في الندوة، إلى بناء حوار متميّز ومثمر وتجسيد التفاهم المشترك متعدّد الأوجه، قصد العمل على تحقيق السلم والأمن والتطور والرخاء لصالح كافة شعوب العالم.

وفي ختام كلمته، تمنّى رئيس الأركان أن تتوصل أشغالها إلى نتائج ملموسة تنعكس على دول العالم بالأمن والسلم.

يذكر أن الندوة الحادية عشر للأمن الدولي بموسكو قد تناولت، بالتحليل والدراسة، مختلف التحدّيات الأمنية التي يواجهها العالم، لاسيما في ظل تنامي التهديدات والمخاطر الناجمة عن حالات اللاإستقرار التي تطبع بعض مناطق العالم، وكذا الحلول والإجراءات الواجب إعمالها لمواجهتها بالتنسيق بين الفاعلين الدوليين.