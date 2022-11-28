شهادات دولة في تكوينات مهنية عن بعد

يشرف عليها مؤطّرون محترفون في مركز عمومي

يجهلُ كثير من الباحثين عن فرض تكوين مناسبة عن بُعد، وبتكاليف مالية متاحة للجميع، وجود معهد وطني متخصص في التكوين والتعليم المهنيّين عن بعد، يتيح للمتكونين اختصاصات متنوعة، يؤطرها أساتذة تكوين، وتُتوج بشهادات معتمدة من الدولة، وهذا في ظلّ كثرة عروض التكوين الخاصة، التي تقدم تكوينات لا تتعدى مُدتها يومين أو ثلاثة أيام فقط، وبمبالغ مالية خيالية.

يُوفّر المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، الموجود تحت وصاية وزارة التكوين والتعليم المهنيين، مختلف التخصصات للراغبين في تعلم حرفة مُعيّنة، وغير القادرين على التنقل إلى المراكز، سواء من الطّلبة أو الموظفين أو النساء الماكثات في المنازل.

ويجهل كثيرون وجود هذا المركز التي تم افتتاحه في 1984، والمتواجد في 58 ولاية، عبر مديريات جهوية، ما يجعل كثيرا من الشباب يُسجلون في دورات تكوينية خاصة، منتشرة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، التي لا تتعدّى مدة التكوين فيها اليومين أو ثلاثة أيام، وتكاليفها تصل إلى غاية مليون سنتيم لليوم الواحد، ويؤطّرها أشخاص غير محترفين.

مساعدة الأمومة والتصوير الاحترافي وطحن البلاستيك

“الشروق” التقت مدير التسويق بالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيّين عن بعد، آيت صديق جمال الذي أكّد بأنّ المركز الذي يُروّج لشعار “تعلّم حيثما كنت ومتى أردت” يتيح للراغبين نوعين من التكوينات، الأول تكوين تأهيلي قصير المدة، متاح للأشخاص ذوي مستوى التاسعة أساسي، وتتراوح مدّته بين شهر إلى 7 أشهر.

ومن الاختصاصات التي يوفّرها التكوين التأهيلي، تخصّص مساعدة الأمومة، الذي يحتاج إلى اختبار تقني نفسي، التصوير الاحترافي، عون أمن في أماكن العمل، صيانة عتاد الإعلام الآلي، مبادئ في الإعلام الآلي.

كما يوفّر المركز، لهذه الفئة دوما تكوينا يدوم بين يوم واحد إلى غاية 10 أيام، في تخصصات أمين الصندوق وجابي رسم المرور، فوتوشوب، تحويل وطحن البلاستيك، استعمال العتاد الفلاحي، الزراعة تحت الصوب “بلاستيكية”، زراعة الحبوب، تربية الأبقار، تربية الأغنام والماعز، تربية الدواجن، تحويل الورق، تقطير الأعشاب بالماء، تجميل الأظافر بالأشعة فوق البنفسجية “UV”، الماكياج.

تكوينات في الاقتصاد والقانون وتصليح النظارات

وأضاف آيت صدّيق، بأنّ المركز يُوفر أيضا تكوينات أولية متوجة بشهادة دولة، موجه لأصحاب المستوى التاسعة أساسي إلى غاية 3 ثانوي، ولمدة بين 12 إلى 30 شهرا في اختصاصات متنوّعة، ومنها الفندقة تركيب وتصليح النظارات، تربية الحيوانات الصغيرة، البستنة، المحاسبة والبنوك والتأمينات، إضافة اختصاص الاقتصاد والقانون، مرشد سياحي محلي، التسويق، تسيير الموارد البشرية، أمانة المديرية، الأنظمة الرقمية، وتتوج هذه الاختصاصات بشهادات مختلفة، ومنها شهادة الكفاءة المهنية، شهادة التحكم المهني، الأهلية المهنية، شهادة تقني، إضافة إلى شهادة تقني سام.

والمركز، حسب محدثنا، يقدم تكوينات مدفوعة ماليا، إذ تتراوح المبالغ المالية المحدّدة للتخصصات، بين 9 آلاف دج إلى غاية 22 ألف دج، فالمركز يُقدم تكوينات نوعية عن بعد للمتربصين، بحيث يتحصلون على أقراص مضغوطة ومطويات، وتواصل مع أساتذتهم عبر أرضية رقمية، كما يلتقون بمؤطريهم شخصيا في أيام معينة، أما الامتحانات النهائية لنيل شهادة دولة، فتكون حضوريا في مراكز التكوين المهني.

وميزة التكوين في هذا المعهد، أنه مفتوح طيلة أيام الأسبوع، لعدم وجود أقسام بيداغوجية، ولا يشترط مسابقة للالتحاق ولا سنا محدّدة.

ويؤكد المتحدث، أن الإيجابي في مركز التكوين المهني عن بعد، أنه يقدم تكوينات نوعية يؤطرها أساتذة في التكوين المهني، ويشرفون شخصيا على الامتحانات النهائية الحضوريّة.