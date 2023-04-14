شهادات شرفية للناجحين في “السانكيام الجديد” وتدوين الغيابات

"الشروق" تنشر الإجراءات العملياتية للامتحان

أفرجت وزارة التربية الوطنية، عن “الإجراءات العملياتية” المتعلقة بامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2022/2023، إذ تم إلزام رؤساء المدارس الابتدائية بمهمة حجز غيابات الممتحنين طيلة فترة الإجراء، على أن يتم تسليم الناجحين “شهادات شرفية” ودفاتر التقييمات الكتابية بتاريخ 22 جوان المقبل.

وأفادت مصادر “الشروق”، بأن الأيام الإعلامية والتكوينية التي نظمتها وزارة التربية الوطنية، خلال أيام 9 و10 و11 أفريل الجاري لفائدة مديري التربية للولايات، رؤساء المصالح المكلفين بالامتحانات والتمدرس ومفتشي التعليم الابتدائي لمادة اللغة العربية، قد توجت بالإفراج عن حزمة من “الإجراءات العملياتية”، والتي سيتم الاعتماد عليها “كخارطة طريق” في تنظيم امتحان السانكيام البديل في دورته الأولى وبصيغته الجديدة، وذلك بغية توحيد الرؤى بين كافة المفتشين ورؤساء المدارس الابتدائية والأساتذة، ومنع أي تضارب من شأنه التأثير سلبا على سيرورة الامتحان ومصداقيته.

وكشفت المصادر ذاتها عن المهام التي ستوكل لمختلف الموظفين، والذين تم تسخيرهم لتأطير الامتحان الجديد بغية إنجاحه على كافة المستويات، إذ سيكون لزاما على فئة الأساتذة إجراء “التقييم الشفوي” في الفترة ما بين 9 أفريل الجاري وإلى غاية 24 ماي المقبل، على أن يتم تكليفهم كمرحلة ثانية، بحجز التقييمات الشفوية ومتابعة السلوك والتقييم الكتابي، على النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للوزارة الوصية، وذلك بدءا من تاريخ 23 أفريل الجاري، وإلى غاية 06 جوان المقبل أي على مدار 45 يوما.

أما بخصوص فئة المفتشين، أكدت المصادر نفسها، على أنه قد تقرر تكليفهم بعدة مهام وأعمال تتعلق أساسا بإعداد جداول سير التقييمات الكتابية وذلك في آجال أقصاها 23 أفريل الجاري، إلى جانب قيامهم بتسليم أظرفة المواضيع الخاصة بالتقييمات الكتابية لمديري المدارس الابتدائية يومي 28 و29 أفريل.

وفيما يتعلق بفئة مديري المدارس الابتدائية، أشارت مصادرنا، إلى أنهم مطالبون بالسهر والإشراف الشخصي على إجراء التقييمات الكتابية، والتي تقرر برمجتها بدءا من تاريخ 30 أفريل الجاري وتمتد إلى غاية 25 ماي الداخل، إلى جانب الحرص وجوبا على حجز غيابات التلاميذ عن الامتحان في نفس يوم التقييم في الفضاء الخاص بهم في الأرضية الرقمية، وذلك من أول يوم تنطلق فيه التقييمات الكتابية وإلى غاية آخر يوم للامتحان، “أي من 30 أفريل وإلى غاية 25 ماي القادم”.

وحسب نفس المصادر، فإنه سيتم تكليف المفتشين أيضا بمهمة تسليم نماذج عن شهادات شرفية وتشجيعية لرؤساء المدارس الابتدائية بتاريخ 13 جوان المقبل، وذلك تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية والتعليمات الرسمية عموما والقانون 04/08 المؤرخ في 23 جانفي 2008، المتضمن القانون التوجيهي للتربية بشكل خاص، والذي نص في أحد مواده على وجوب أن تتوج مرحلة التعليم الابتدائية بمنح التلاميذ شهادات شرفية.

ولفتت مصادرنا، إلى أنه بناء على مجموعة الإجراءات العملياتية والمنبثقة عن الدورة التكوينية المنعقدة مؤخرا، تقرر أن عملية طبع الشهادات الشرفية ودفاتر “التقييمات الكتابية” وختمها وتوقيعها ستتم في الفترة من 11 إلى 20 جوان القادم، على أن يتم تسليمها للتلاميذ الناجحين والمنتقلين إلى القسم الأعلى “السنة أولى من مرحلة التعليم المتوسط” في 22 جوان المقبل، فيما يتم عقد مجالس الأساتذة في تاريخ لاحق.