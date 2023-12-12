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العالم
وضعوا أمام الدبابات والعربات العسكرية خشية استهدافهم من المقاومة

شهادات صادمة لغزاويين اعتقلهم الصهاينة

عبد السلام سكية
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شهادات صادمة لغزاويين اعتقلهم الصهاينة
ح.م

قالت الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني “حشد”، إنه “لليوم 67 علي التوالي تستمر دولة الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة والعدوان علي قطاع غزة، غير آبهة بالإدانة الدولية ومطالبات أحرار العالم والمنظمات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة متسلحة بالدعم الأمريكي العسكري والسياسي والمالي الذي يوفر الغطاء لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه الوحشية”.
وأكد تقرير لهيئة “حشد”، تحوز “الشروق” نسخة منه، إن حرب الإبادة الصهيونية “تترافق مع استمرار سياسية ازدواجية المعايير وانتقائية إنفاذ القانون والعجز الدولي عن وقف العدوان وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب علي نطاق واسع في قطاع غزة، والتي تسببت حسب معلومات وزارة الصحة عن استشهاد 18500 شهيداً منهم 7850 طفل و6300 امرأة و320 من الأطقم الطبية والمسعفين والدفاع المدني و87 صحفي و133 من موظفي الأمم المتحدة، وإصابة قرابة 50 ألف فلسطيني، ووجود أكثر من 10 آلاف شخص مفقود معظمهم أطفال ونساء تحت ركام منازلهم”.
وأشار التقرير، أن عمليات التوثيق ومتابعات فريق الهيئة الدولية حشد، أكدت أن الكيان الصهيوني “يتعمد قصف المنشآت الخدمية والمدنية، وتعمد الاستهداف والقصف لمراكز الإيواء في شمال غزة واقتحام المدارس التابعة لوكالة الغوث واعتقال الرجال التنكيل بهم فيما إجبار النساء والأطفال علي إخلائها تمهيدا لتدميرها وحرقها بهدف إجبار المواطنين علي النزوح القسري”.
كما وثقت الهيئة “عمليات مهاجمة قوات الاحتلال العديد من المدارس المخصصة لإيواء آلاف النازحين بعد إطلاق قذائف المدفعية ونيران قناصة تجاه تلك المدارس، وجرى احتجاز الآلاف من الرجال بعد إجبارهم على خلع ملابسهم وتعذيبهم والتنكيل بهم وإخضاعهم للاستجواب”.
ونقل هيئة حشد عن بعض المفرج عنهم قولهم ” أفاد بعضهم بشهادتهم عن فظائع وانتهاكات جسيمة وحشية ومعاملة حاطة بالكرامة مورست بحقهم، فيما وثق عشرات الحالات التي تظهر استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي المدنيين كدروع بشرية سواء في المنازل التي تحصنت بها قوات الاحتلال أو وضعهم أمام الدبابات والعربات العسكرية، مع استمرار احتجاز النساء والأطفال في ساحات لا تتوفر فيها ادني مقومات الحياة وفي ظل البرد القارص”.
وشددت هيئة حشد “تتزامن هذه الانتهاكات مع استمرار سياسات التجويع والتعطيش واستمرار سياسية تقطير وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية، وتدمير منظومة الخدمات الصحية والإنسانية المنقذة للحياة في ظل غياب عمل المؤسسات الدولية والإنسانية وخاصة وكالة الغوث والصليب الأحمر في شمال غزة جراء ممارسات الاحتلال ما أعاق أي قدرة علي إغاثة وإجلاء ضحايا جرائم الإبادة وخاصة في شمال غزة الذي جرى إفراغه من سكانه فيما تتواصل جرائم قوات الاحتلال لدفع من تبقى منهم للنزوح القسري”.

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