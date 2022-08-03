شهادة البكالوريا: الرئيس تبون يكرّم المتفوقتين الأولى والثانية وطنياً

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،الأربعاء، التلميذتين المتفوقتين في البكالوريا دورة جوان 2022.

وكرّم رئيس الجمهورية، التلميذتين المتفوقتين في شهادة البكالوريا دورة جوان 2022، الأولى وطنيا بن عباس إيمان، في شعبة العلوم التجريبية، والثانية وطنيا مرداس منار، في شعبة العلوم التجريبية.