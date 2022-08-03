شهادة البكالوريا: الرئيس تبون يكرّم المتفوقتين الأولى والثانية وطنياً
استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،الأربعاء، التلميذتين المتفوقتين في البكالوريا دورة جوان 2022.
وكرّم رئيس الجمهورية، التلميذتين المتفوقتين في شهادة البكالوريا دورة جوان 2022، الأولى وطنيا بن عباس إيمان، في شعبة العلوم التجريبية، والثانية وطنيا مرداس منار، في شعبة العلوم التجريبية.
#هام
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يكرم المتفوقتين الأولى والثانية وطنيا في شهادة البكالوريا،بن عباس إيمان ومنار مرداس.
حضر التكريم، المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية،مدير الديوان بالنيابة، السيد بوعلام بوعلام، وإلى جانبه وزير التربية الوطنية. pic.twitter.com/fmQXNZNxCu
— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) August 3, 2022