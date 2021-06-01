شهادة التعليم الابتدائي: 62400 شرطي لتأمين الامتحانات

وفقا لمخطط أمني وقائي

قررت المديرية العامة للأمن الوطني، وضع مخطط أمني وقائي لمرافقة مجريات امتحانات شهادة التعليم الابتدائي، للموسم الدراسي 2020/2021، المقررة الأربعاء.

وأفاد بيان المديرية العامة للأمن الوطني، انه تم تسخير 62400 شرطي عبر كامل التراب الوطني، من اجل ضمان سير الامتحانات في جو من الهدوء والأمن.

ويشمل هذا المخطط تأمين مختلف المراكز المعنية بالامتحانات، والأماكن المحيطة بها، إضافة إلى ضمان المرافقة الأمنية لعملية نقل مواضيع الأسئلة وأوراق الإجابات بالتنسيق مع مصالح التربية الوطنية.

من جهة أخرى تم وضع كافة الآليات الوقائية لتسهيل حركة المرور بالقرب من مراكز الامتحانات التي تشهد توافد التلاميذ وأوليائهم، من خلال تكثيف الدوريات ووضع نقاط مراقبة ثابتة وأخرى متحركة.