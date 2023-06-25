شهادة التعليم المتوسط: وزارة التربية تكشف عن نسبة النجاح

بلغت نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط 60.97 بالمائة، ممن تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 9.50 من 20.

وكشف وزارة التربية عن تفاصيل نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2023 والتي جاءت على النحو التالي:

ـ عدد المترشحين المتمدرسين المسجلين: 788703

ـ عدد المترشحين المتمدرسين الحاضرين: 781960

ـ عدد المترشحين المتمدرسين الناجحيـــن: 476760

ـ نسبة النجاح الوطنية: %60,97 ممن تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 9,5 من 20

عدد الناجحين المتمدرسين بتقدير: 213027

فيما يتوزع الناجحون المتمدرسون في الامتحان حسب التقديرات كمايلي:

تقدير ممتـــــاز: 4810

تقدير جيد جدا: 34782

تقديـــــــر جيد: 68312

تقدير قريب من الجيد: 105123

أما بخصوص التلاميذ المقبولين في السنة الأولى ثانوي، فقد بلغ عددهم 513683 ما نسبته %65,13.

وستفرج الوزارة، الأحد بداية من الساعة 3 زوالا عن نتائج الامتحان عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات https://bem.onec.dz/