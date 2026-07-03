شهادة الجودة العالمية “2015: إيزو 9001” لجامعة التكوين المتواصل

حصلت جامعة التكوين المتواصل “ديدوش مراد”، على شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة وفق المعيار الدولي (2015: إيزو 9001)، بعد اجتيازها كافة مراحل التدقيق الداخلي والخارجي بنجاح.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها الخميس، أن مقرها احتضن الاجتماع الختامي لعملية التدقيق الخارجي الذي تكلل بالإعلان الرسمي عن منحها ذات الشهادة، مشيرا إلى أن فريق الخبراء أشادوا ب”المستوى العالي للجامعة”، مسجلين “العديد من نقاط القوة التي تدعم مسار التحسين المستمر”.