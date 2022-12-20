شهادة “حلال” للسلع الإستهلاكية المصدرة من فرنسا نحو الجزائر

ستكون مختلف السلع الإستهلاكية المصدرة من فرنسا نحو الجزائر، متضمنة لإشهاد “حلال”، وهذا بعد التوقيع على دفتر الشروط الخاص بالعملية.

وقعت وزارة الشؤون الدينية ومسجد باريس الكبير،الإثنين على دفتر الشروط الخاص بإشهاد “حلال” الذي يهدف إلى وضع الإشهاد على مختلف السلع الإستهلاكية المصدرة من فرنسا نحو الجزائر.

وحسب بيان للوزارة فقد وقّع على دفتر الشروط كل من الأمين العام للوزارة رضوان معاش، وعميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيظ.

وأوضح الوزير بلهيدي أن التوقيع على دفتر الشروط جاء بعد التشاور والتنسيق مع مصالح وزارة التجارة، وبعد أن صدر منذ يومين المقرر الذي يقضي بتفويض عملية إصدار الإشهاد لمعهد عبد الحميد بن باديس التابع لمسجد باريس لإصدار هذه الوثيقة المهمة.

وقد حدّد هذا الدفتر آلية العمل وكيفية إصدار الإشهاد حسب طبيعة المواد الإستهلاكية المصدرة من فرنسا نحو الجزائر، والشروط التي يتوجب أن تقوم بها اللجنة المؤهلة لمتابعة تلك المواد وآليات المراقبة. يشير البيان.