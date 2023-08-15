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العالم

شهر جويلية 2023 الأشدّ حرًا على الإطلاق

الشروق أونلاين
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شهر جويلية 2023 الأشدّ حرًا على الإطلاق
ح.م
خريطة لوكالة "ناسا" تظهر ارتفاع درجات الحرارة العالمية شهر جويلية 2023

كشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا”، أنّ شهر جويلية الماضي الأشدّ حراً على الإطلاق.

وأفادت وكالة “ناسا” أن شهر جويلية 2023 كان أكثر سخونة من أي شهر آخر في سجل درجات الحرارة العالمية، الذي يعود إلى عام 1880.

ووفقا للعلماء في معهد “جودارد” لدراسات الفضاء “كان شهر جويلية أكثر دفئًا بمقدار 0.24 درجة مئوية من أي شهر آخر في سجلات إدارة الطيران والفضاء الأمريكية”.

وأشارت الوكالة أن شهر جويلية الماضي “أكثر دفئا بمقدار 1.18 درجة مئوية من متوسط الشهر نفسه بين عامي 1951 و1980”.

وذكر المصدر ذاته أنّ “أجزاء من أمريكا الجنوبية وشمال إفريقيا وأمريكا الشمالية وشبه جزيرة أنتاركتيكا كانت ساخنة بشكل خاص”. حيث شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة بنحو 4 درجات مئوية فوق المتوسط.

وصرّح مدير معهد “جودارد” لدراسات الفضاء جافين شميدت قائلًا “إن ارتفاع درجات الحرارة حول الأرض. كان مدفوعا في المقام الأول بانبعاثات الغازات الدفيئة التي يسببها الإنسان”.

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