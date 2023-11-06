شهر على حرب غزة.. دمار شامل وأزمة إنسانية غير مسبوقة

الصهاينة يخوضون حرب إبادة وتصفية عرقية

استيقظت غزة على شروق يوم جديد من أيام الحرب الإبادة الصهيونية الشرسة المستمرة على القطاع منذ شهر، تحولت فيها المنطقة الأكثر كثافة سكانية في العالم إلى مساحات من الدمار، يخيم على سمائها بالنهار لون الغبار والدخان الرمادي القاتم، ويصبغ القصف العنيف ليلها بلون النيران.

الدمار والنيران الناجم عن الغارات ليس كل ما يمكن رؤيته في غزة، فجنازات القتلى لا تتوقف، ونزيف دماء الجرحى يسيل في كل مكان، وطوابير المياه والخبز والطعام والدواء توزع عشوائيا في طرقات وأزقة محاطة بأكوام الحجارة. وبعد ثلاثين يوما من الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي، أصبحت النجاة من قصف قريب أمرا اعتياديا لا يثير اهتمام أحد، فالجميع تعرض لموقف مشابه.

أما القصص الأكثر إثارة في أحاديث المساء، فتتمحور حول طريقة الحصول على ربطة خبز أو قارورة مياه صالحة للشرب أو ابتكار طريقة جديدة لصنع الخبز دون غاز أو كهرباء. أما سهرات الفلسطينيين في غزة، فلم تعد كما كانت قبل الحرب، فهذه الأيام تبدأ ساعات السمر عصرا، لأنه مع غروب الشمس يعود الجميع إلى ما تبقى من منازلهم، فالصهاينة يستهدفون في الغالب أي حركة أو تجمعات بالطرقات ترصدها الطائرات الإسرائيلية خلال الليل.

أرقام الشهداء تتصاعد

وحتى مساء الأحد، بلغ عدد الشهداء 9770 فلسطيني، منهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأصاب أكثر من 24 ألفا آخرين، بحسب مصادر فلسطينية رسمية. وقال متحدث وزارة الصحة بقطاع غزة، أشرف القدرة، إن “70 بالمئة من ضحايا العدوان الصهيوني من الأطفال والنساء”.

وقال إن “الاحتلال استهدف أكثر من 110 مؤسسة صحية، ما أدى إلى خروج 16 مستشفى عن الخدمة، و32 مركزا للرعاية الأولية بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود”.

هذه الأرقام التي ينقلها الصحفيون تشملهم أيضا، فحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة فإن القصف الصهيوني خلف 46 شهيدا من الصحفيين.

دمار هائل

المنازل التي دمرت على رؤوس الصحفيين وعائلاتهم وآلاف الفلسطينيين بالقطاع بلغ عددها نحو 220 ألف منزل، تضم 40 ألف وحدة سكنية باتت غير صالحة للسكن، وهو رقم يمثل نحو 60 بالمئة من إجمالي الوحدات بالقطاع.

هذه البيانات الصادرة عن حكومة غزة تحدثت أيضاً عن أن “القصف الصهيوني أوقع أضراراً كبيرة في 88 مقراً حكومياً خلال أيام الحرب”. وهذا ليس كل شيء، فوفق تصريحات سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة للأناضول، قال إن “الاحتلال دمر بشكل كلي 55 مسجدا، إضافة إلى تضرر 112 مسجدا بشكل جزئي.

هذه الحرب غير المسبوقة على غزة، طالت غاراتها 15 مرفقا صحيا و51 عيادة صحة أولية تم تدميرها بالكامل، فيما تضررت 150 سيارة إسعاف وأغلق 16 مستشفى رئيسي من أصل 35 في القطاع. ونالت المدارس نصيبها من القصف أيضا بعدد 220 مدرسة، منها 38 تم تدميرها كليا، حسب بيانات “الإعلامي الحكومي”.

وتعرضت 42 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للتدمير، بما في ذلك أماكن لجأ إليها النازحون من المناطق المدمرة.

تدهور الوضع الصحي

الدمار جزء بسيط من المعاناة الإنسانية في القطاع، حيث أوقف 55 بالمئة من شركاء القطاع الصحي عملياتهم جراء الأضرار الكبيرة في البنية التحتية، ما أجبر المستشفيات على العمل بأقل من ثلث الاحتياج اللازم لعلاج العدد الكبير من الجرحى، بحسب بيان لوزارة الصحة بغزة، الأحد. ولفتت الوزارة إلى “احتمال توقف حاضنات حديثي الولادة، لافتة إلى وجود 350 ألف مريض من المصابين بالأمراض غير المعدية، و1000 مريض بحاجة إلى غسيل الكلى، حيث أن 80 بالمئة من آلات الغسيل موجودة في مشافي شمال غزة”.

و قال نائب مدير الرعاية الصحية الفلسطينية رامي العبادلة، إن “تناول الفلسطينيين بالقطاع للمياه الملوثة يزيد من فرص انتشار الأوبئة”، وتابع: “يتم رصد حوالي 1000 حالة يوميا ما بين الإسهال والجدري والتهابات الجهاز التنفسي والتسمم”، مشيرا إلى أنه سابقا كان يتم تسجيل 1000 حالة خلال 6 أشهر.

معضلة جديدة اسمها النازحون

كل هذه الظروف أجبرت نحو 1.5 مليون فلسطيني بغزة على النزوح داخليا بينهم 117 ألف نازح يقيمون في مرافق صحية ونحو 69 ألفا 400 يقيمون في 149 ملجأ طوارئ تابع لوكالة الأونروا، وفق بيانات حكومية. ويعاني 15 بالمئة من النازحين قسرا من إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء غير مجهزة لتلبية احتياجاتهم.

الوضع الإنساني منهار

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قالت ، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة “كارثي و يزداد سوءا كل لحظة”، وفي وصفها لما يجري بالقطاع: “ما نراه في غزة لم نشهده منذ تواجدنا الدائم بالعام 1967، التدمير طال البنى التحتية للمياه والمياه العادمة، حيث خرج معظمها عن الخدمة مما ينبئ بكارثة بيئية”.

وأشارت إلى أن “العمليات الجراحية تتم دون مخدر، وتتم في طرقات المستشفيات بسبب العدد الكبير من المصابين”. ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى “حماية المستشفيات والأطقم الطبية وسيارات الإسعاف”، مؤكدة أن “المستشفيات يجب أن تكون أماكن لإنقاذ الحياة وملاذا آمنا لمن نزح إليها، ولا يجب أن تتحول إلى ساحات دمار وموت”.

انتقام من المدنيين

وعلى الصعيد العسكري، فبعد تقدم متواصل للآليات الصهيونية في أماكن مفتوحة بقطاع غزة، على مدى الأيام الماضية، عادت للتراجع في أحد أهم محاور التوغل شمال غرب القطاع لمسافة 2 كيلو متر.

وعجز الجيش الصهيوني المدجج بالأسلحة والمدعوم أمريكيا عن التقدم وتحقيق أيا من الأهداف التي وضعها، وعلى رأسها القضاء على المقاومة وتحرير “الموقوفين”، بل تعرض لضربات موجعة من المقاومة التي لا تزال تتحكم في سير المعركة، بل وتستهدف حتى عمق الكيان الصهيونية، ومع هذا الوضع لم يجد الجيش الصهيوني من طريقة للرد سوى إطلاق آلاف القنابل على المدنيين العزل.