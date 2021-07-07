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الجزائر

شهر مجاني وتدفق أعلى هدية اتصالات الجزائر لمشتركي “ايدوم فيبر” الجدد

الشروق أونلاين
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شهر مجاني وتدفق أعلى هدية اتصالات الجزائر لمشتركي “ايدوم فيبر” الجدد

كشفت مؤسسة اتصالات الجزائر عن منح المشتركين الجدد IDOOM Fibre، لشهر مجاني مهدى لكل مشتري.

وأوضحت اتصالات الجزائر عبر صفحتها الرسمية على تويتر أن سعر المودم يقدر بـ 4500 دج ويستفيد كل مشتري من شهر أنترنت مهدى بتدفق أعلى بالإضافة إلى جهاز المودم ومصاريف الربط.

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