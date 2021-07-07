شهر مجاني وتدفق أعلى هدية اتصالات الجزائر لمشتركي “ايدوم فيبر” الجدد
كشفت مؤسسة اتصالات الجزائر عن منح المشتركين الجدد IDOOM Fibre، لشهر مجاني مهدى لكل مشتري.
وأوضحت اتصالات الجزائر عبر صفحتها الرسمية على تويتر أن سعر المودم يقدر بـ 4500 دج ويستفيد كل مشتري من شهر أنترنت مهدى بتدفق أعلى بالإضافة إلى جهاز المودم ومصاريف الربط.
بسعر 4500دج (سعر اقتناء) يستفيد كل مشترك جديد IDOOM Fibre من شهر أنترنت مهدى بتدفق أعلى بالإضافة إلى جهاز المودم ومصاريف الربط
للمزيد من التفاصيل : https://t.co/u9yhFS2SAT pic.twitter.com/zOfCJLTcYQ
— Algérie Télécom (@Algerie_Telecom) July 6, 2021