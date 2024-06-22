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رياضة

شهيد آخر في الكرة الفلسطينية بِسبب همجية الصّهاينة

الشروق الرياضي
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شهيد آخر في الكرة الفلسطينية بِسبب همجية الصّهاينة
ح.م

التحق اللاعب أحمد أبو العطا بِقافلة الشهداء الرياضيين الفلسطينيين، الذين راحوا ضحية همجية المحتلّ الصّهيوني.

وفضلا عن أحمد أبو العطا، التحق بِالرّفيق الأعلى كلّ من زوجته وأطفالهما، بعد قصف همجي من الجيش الصّهيوني استهدف منزل اللاعب.

وفي بيان نشره، السبت، قال اتحاد فلسطين لِكرة القدم: “شهيد آخر ينضم إلى قافلة شهداء الحركة الرياضية الذين قتلتهم قوات الاحتلال. أحمد أبو العطا، لاعب النادي الأهلي، رحل جراء العدوان الشامل الذي تشنه دولة الاحتلال على شعبنا. الرحمة والخلود للشهداء”.

وكان الشهيد أحمد أبو العطا ينشط في خطّ الوسط، لِنادي أهلي غزة الفلسطيني.

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