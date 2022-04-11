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رياضة

شهيد فلسطيني آخر.. و”الفيفا” تنتظر إشارة من القوى العظمى للتنديد

الشروق الرياضي
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شهيد فلسطيني آخر.. و”الفيفا” تنتظر إشارة من القوى العظمى للتنديد

التحق اللاعب محمد علي أحمد الغنيم بِقوافل شهداء فلسطين، بعد أن امتدّت إليه آلة الإرهاب الهمجي الصّهيوني.

وكان اللاعب محمد علي أحمد الغنيم (19 سنة) ينشط في نادي الخضر الرّياضي، الذي ينتمي إلى بطولة فلسطين للدرجة الثالثة.

ونزل محمد علي أحمد الغنيم رفقة مواطنيه إلى الشارع منذ نحو أسبوع من الآن، احتجاجا على الممارسات الإرهابية للجيش الصّهيوني. قبل أن يسقط أرضا بِرصاصة غادرة اخترقت ظهره، لِيُنقل إلى المستشفى للعلاج، لكنّه فارق الحياة.

وأعرب اللواء جبريل الرجوب رئيس اتحاد فلسطين لِكرة القدم عن تذمّره، من استمرار جرائم الصّهاينة. وطالب “الفيفا” بِالمسارعة في فتح تحقيق حول همجية المحتلّ الصّهيوني في الوسط الرّياضي الفلسطيني.

وتنتظر “الفيفا” إشارة من القوى العظمى، لِنشر بيان تنديد إلكتروني فاتر، ثمّ تعود لِتنهمك في امتصاص الرّحيق المالي لِعائدات كرة القدم. ولا تنهض لِتوظيف آلة العقاب، إلّا إذا تعرّضت مصالح الغرب لـ “الآذى”، العملية العسكرية لِروسيا في أوكرانيا، نموذجا.

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