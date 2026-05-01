شوارع العاصمة تعيش أجواء استثنائية احتفالا بالتتويج العاشر لاتحاد العاصمة (فيديو)

شهدت العديد من شوارع العاصمة أمسية الخميس أجواءً استثنائية صنعها أنصار اتحاد العاصمة، الذين احتفلوا إلى ساعة متأخرة من الليل بتتويج فريقهم بالكأس العاشرة.

وخرج أنصار الاتحاد إلى شوارع العاصمة وأطلقوا العنان لحناجرهم، ومنبهات السيارات، كما أضاءت الألعاب النارية سماء العاصمة، وزادت من جمال اللوحات التي صنعتها الجماهير.

وتغنت جماهير “سوسطارة” مطولا بفريقها، تعبيرا عن فرحتها بالكأس العاشرة، كما طالبت اللاعبين برفع التحدي مرة أخرى، في نهائي كأس “الكاف”.

وسيكون الاتحاد أمام فرصة التتويج بلقب ثان هذا الموسم، عندما يواجه الزمالك المصري في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية يومي 9 و 16 ماي بالجزائر العاصمة والقاهرة على التوالي.

وفض اتحاد العاصمة الشراكة مع شباب بلوزداد، في عدد ألقاب كأس الجزائر المحرزة، بإضافة أبناء “سوسطارة” للكأس العاشرة.

وتوّج اتحاد العاصمة للعام الثاني على التوالي على حساب شباب بلوزداد، وأنهى رفقاء خالدي المباراة بهدفين لهدف واحد، في النهائي الذي احتضنه ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وعقب نهاية اللقاء، أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تسليم كأس الجزائر إلى قائد اتحاد العاصمة سعدي رضواني، كما قلّد اللاعبين وأعضاء الطاقمين الفني والإداري للناديين ميداليات شرفية، إضافة إلى تكريم حكام المباراة.

وهنأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم نادي اتحاد العاصمة على هذا الإنجاز، مشيداً بالأداء الذي قدمه الفريق طيلة مشوار المنافسة.