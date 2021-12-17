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رياضة

شوبير: “منتخب الجزائر أصبح قوة إفريقية عظمى”

سليم.ع
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شوبير: “منتخب الجزائر أصبح قوة إفريقية عظمى”
ح.م
الإعلامي المصري أحمد شوبير

أشاد الإعلامي المصري أحمد شوبير بالمنتخب الجزائري، مؤكدا أنه أصبح قوة إفريقية عظمى، ومرشح أول لأي بطولة يدخلها.

وكتب شوبير في تغريدة له على حسابه الخاص على “تويتر”: ” الجزائر أصبحت قوة عظمى في إفريقيا، وأي بطولة ستدخلها ستكون المرشح الأول للفوز بها”.

وأضاف الإعلامي وحارس السابق للمنتخب المصري:” في خلال سنوات قليلة أصبح لديهم منتخبان ومدربان رائعان”.

وقال شوبير في تغريدته أيضا: ” هنيئا للكرة الجزائرية وأعتقد لو ترشحوا لكأس العالم سيكون لهم صوت مسموع”.

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