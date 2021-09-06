شورمان مديرا لمركز تكوين مولودية الجزائر

ميركاتو

تمكن رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عمار براهمية، من إقناع المدرب السويسري، بيار شورمان، من أجل تولي مهمة إدارة مركز تكوين مولودية الجزائر، الذي سيكون بشكل مؤقت في ملعب 5 جويلية، من خلال استغلال الملاعب الملحقة بالملعب الرئيس، وكل المرافق التابعة له، من فندق ومطعم ومركز صحي، بحسب ما أكده موقع سبورت نيوز، الذي أضاف أن شورمان سيوقع عقدا مدته ثلاث سنوات، شهر أكتوبر القادم.

كمال حميدي في العميد

أعلنت إدارة فريق مولودية الجزائر عن تعاقدها مع الظهير الأيمن لفريق مولودية وهران، ‘كمال حميدي’، عقب تألقه مع فريق الحمراوة، الموسم الماضي، وتسجيله 4 أهداف كاملة، بالرغم من منصبه الدفاعي. وكان اللاعب، حميدي، محل اهتمام نادي اتحاد طنجة المغربي، بتزكية من مدربه الفرنسي، برنارد كازوني، الذي سبق له أن دربه في فريقه السابق مولودية وهران، ووقف على إمكاناته ومهاراته العالية.

عصماني يفسخ عقده مع شباب قسنطينة

فسخ، الأحد، الحارس محمد لطفي عصماني، عقده مع شباب قسنطينة بالتراضي بعد أربعة (4) مواسم قضاها كحارس ثان، في هذا الفريق، بحسب ما علم من إدارة النادي. وأوضح ذات المصدر أن الحارس عصماني قد التحق بفريق شباب قسنطينة سنة 2017، حيث شهد تتويج فريق السنافر بلقب البطولة الثاني في تاريخه، لكنه لم يحظ بفرص كثيرة لإبراز مواهبه في ظل وجود الحارس شمس الدين رحماني، مفيدا بأن إدارة النادي القسنطيني فضلت تسريح اللاعب عصماني، الذي يمتد عقده إلى غاية سبتمبر 2022، للحصول على خدمات الحارس عبد الرحمن مجادل المتواجد حاليا في تربص المنتخب الوطني.

ماحي بن حمو في بلوزداد

أعلن نادي شباب بلوزداد، تعاقده مع اللاعب ماحي بن حمو، مهاجم نادي مولودية وهران. وقال النادي البلوزدادي، في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الأحد: “ضم شباب بلوزداد المهاجم ماحي بن حمو، إلى صفوفه، قادما من مولودية وهران، بعقد يمتد إلى غاية 2023”. وقال بن حمو، في تصريحات للصفحة الرسمية لناديه الجديد: “فخور جدا بحمل قميص هذا النادي العريق، الذي تعاقب على تاريخه أساطير كرة القدم الجزائرية، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة”. وأضاف: “من الشرف، أن تلعب لشباب بلوزداد، الذي ينافس كل موسم على الألقاب، ويلعب بشكل دائم المنافسات القارية، أتمنى أن أقدم الإضافة للنادي، وأساعد في تحقيق إنجاز جديد الموسم المقبل”. وختم: “أتمنى أن أكون عند حسن ظن الإدارة، وأقول للأنصار انتظرونا، فنحن سنعمل ما في وسعنا للفوز بدوري أبطال أفريقيا”.

إيفواريون لمباراة أكوا النيجيري – شباب بلوزداد

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الإيفواري، كليمون فرانكان كبان، حكما للمباراة التي تجتمع شباب بلوزداد بمضيفه أكوا النيجيري، في ذهاب الدور التمهيدي لرابطة الأبطال. وبحسب ما ذكره شباب بلوزداد في صفحته على الفيسبوك، فإن كبان سيساعده مواطناه كوابيان بروسبر، ونوهو واترا. يذكر أن مباراة أكوا يونايتد- شباب بلوزداد ستقام يوم 12 سبتمبر الجاري.

بوشامة صلاح الدين في الوفاق

أعلن نادي وفاق سطيف عن توقيع عقد لمدة أربع سنوات مع متوسط ميدان مولودية العلمة، صاحب 20 سنة، بوشامة صلاح الدين. وبحسب مقربين من الوفاق، فإن اللاعب له إمكانات كبيرة، قد تسمح له بالاحتراف ويملك إمكانات كبيرة.

عمان يرصد مهاجمة منتخب الخضر مروش

يرصد المدير الفني لفريق نادي عمان لكرة القدم للسيدات، خالد نمر، مهاجمة منتخب الجزائر، إيمان مروش، أملا في التعاقد معها، لمشاركة الفريق منافسات البطولة الآسيوية، التي تقام خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) في مدينة العقبة.

وأكد نمر في رده على استفسارات جريدة الغد الأردنية، أنه بدأ بمتابعة مروش، المشاركة حاليا مع الخضر في بطولة كأس العرب في مصر، كما حصل على فيديوهات لمباريات سابقة للاعبة. وأضاف: مفاتحة اللاعبة الجزائرية من أجل التعاقد معها، مرهون بتأكيد رحيل اللاعبة ميساء جبارة، التي سبق أن أعلنت رحيلها للاحتراف في الدوري التركي.