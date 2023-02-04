شوط أوّل مُتكافئ في النّهائي الإفريقي

انتهى الشوط الأوّل من المباراة النهائية لـ “شان” 2023 بِنتيجة التعادل السلبي، بين المنتخب المحلّي الجزائري ومُنافسه السنيغالي.

ويحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المباراة سهرة السبت، تحت إدارة الحكم الساحة الغابوني بيير غيسلان أتشو، ومُساعدَين له من السيشل وكوت ديفوار.

وتابع المقابلة من المنصّة الرّئيسة وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، والمسؤول الأوّل في “الكاف” باتريس موتسيبي، ونظيره لدى اتحاد الكرة الجزائري جهيد زفيزف، فضلا عن شخصيات أخرى من مجالات مُتباينة.

وحضر المواجهة أيضا جمهور غفير ملأ مدرجات المنشأة الرّياضية العاصمية ذات المواصفات العالمية، هذا دون الحديث عن الذين قدموا إلى بلدية براقي للمشاركة في هذا “العرس” الكروي القارّي، ولو خلف أسوار الملعب.

وارتأى الناخب الوطني مجيد بوقرة الاعتماد على اللاعبين الأساسيين “المألوفين” لدى الجمهور في “شان” 2023، خاصّة وأن هذه الفلسفة التكتيكية أثمرت بِخمسة انتصارات مُتتالية، وبلوغ المحطّة الختامية، وعدم تسجيل أيّ هدف في المرمى الجزائري.

واتّسم الشوط الأوّل بِتكافؤ “النّزال”، وظهر جليّا أن ضغط النهائي أثّر كثيرا على نفسية لاعبي المنتخبَين، بِدليل التخوّف من المبادرات، واللّقطات التهديفية “المُحتشمة”، وتمركز الكرة لِعدّة فترات في وسط الميدان.