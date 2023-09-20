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العالم

شولتس: ألمانيا مستعدّة لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن

الشروق أونلاين
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شولتس: ألمانيا مستعدّة لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن
ح.م
المستشار الألماني

قال المستشار الألماني أولاف شولتس مساء الثلاثاء، إن ألمانيا مستعدّة لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن، في حالة الموافقة على مقترح توسيعه.

ودعا شولتس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى إصلاح مجلس الأمن. مشددًا على أنه “لم يعد يعكس الحقائق الجيوسياسية للعالم متعدد الأقطاب”.

وأكد شولتس استعداد بلاده “لتحمّل المزيد من المسؤولية في المجلس، في حال تلبية مطالب الإصلاح، بتوسيع دائرة الدول دائمة العضوية”.

كما رحّب بتزايد عدد الدول التي تطالب بالإصلاح. قبل أن يناشد الحضور بدعم ملف ترشح ألمانيا للحصول على مقعد غير دائم في المجلس عامي 2027 و2028.

ويضمّ مجلس الأمن الدولي 5 أعضاء دائمين هم: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، والصين. إلى جانب 10 أعضاء غير دائمين ينتخبون بصفة دورية.

وستكون الجزائر بداية من جانفي 2024، واحدة من 5 دولة تنضمّ إلى مجلس الأمن الدولي، كأعضاء غير دائمين. إلى جانب كوريا الجنوبية، سلوفينيا، سيراليون،وغويانا.

وستلتحق هذه الدول بـكل من الإكوادور، اليابان، مالطا، موزمبيق، وسويسرا. إلى جانب الأعضاء الدائمين الذين يتمتعون وحدهم بحقّ النقض (الفيتو).

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