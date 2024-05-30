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رياضة

شيء من الأمل لِنجم بن عكنون

علي بهلولي
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شيء من الأمل لِنجم بن عكنون

استعاد نجم بن عكنون مساء الخميس شيئا من الأمل، في التنافس من أجل البقاء في بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز النجم بِهدفَين لِصفر على اتحاد العاصمة، في مباراة محلّية متأخّرة عن الجولة الـ 23 من عمر البطولة الوطنية.

واحتضن ملعب “20 أوت 1955” أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم الساحة عبد العليّ إبرير.

وسجّل هدفَي نجم بن عكنون كلّ من: اللاعب عبد العليّ حاجي في الدقيقة الـ 33، رافعا رصيده إلى 7 أهداف في بطولة الموسم الحالي. وزميله علي هارون في الدقيقة الـ 86، رافعا غلّته إلى هدفَين، بعد أن استهلّ الموسم الحالي بِزيّ نادي مولودية الجزائر.

وتجمّد اتحاد العاصمة في الرّتبة الـ 4 بِرصيد 42 نقطة، فيما رفع نجم بن عكنون غلّته إلى 29 نقطة في المركز الـ 15 وقبل الأخير.

و في الجولات الثلاث الأخيرة، سيتنافس نجم بن عكنون – الذي يُدرّبه التقني بلال دزيري – بِضراوة مع مولوديتَي وهران صاحبة الرّتبة الـ 14 بـ 32 نقطة، والبيّض التي تملك الرصيد ذاته في المركز الـ 13، من أجل البقاء في حظيرة النخبة. عِلما أنه في نهاية المطاف، سيتحدّد اسم الفريق الأخير الذي سيُرافق اتحاد سوف إلى القسم الثاني.

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